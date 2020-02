Massima resa col minimo sforzo. La Juve di Sarri chiude la spedizione di Ferrara con il bottino pieno, tornando al successo in trasferta dopo i k.o. con Hellas Verona e Napoli, ma ancora una volta in questa stagione fatica a chiudere la partita, un segnale che dimostra come ci siano ancora grandi margini di miglioramento dal punto di vista mentale.

Dopo il 725° gol in 1000 partite di Cristiano Ronaldo e il secondo in campionato di Ramsey, la difesa bianconera si scopre di nuovo vulnerabile: Rugani, titolare al fianco del redivivo Chiellini, concede un ingenuo calcio di rigore alla SPAL, poi trasformato da Petagna. Nel finale la squadra di Di Biagio non va mai vicina al pareggio, ma è ancora CR7 a sfiorare la doppietta e la firma sulla sua prima punizione con la maglia della Juve. I Campioni d’Italia blindano la vetta della classifica, mettono pressione a Lazio e Inter, impegnate domani con le due genovesi, e si avvicinano a grandi passi all’impegno con il Lione in Champions League.

Il tabellino

SPAL-JUVENTUS 1-2 (primo tempo 0-1)

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli (dall’80 Tunjov), Reca; Castro (dal 60’ Fares), Valoti (dall’89’ Di Francesco); Petagna. All. Di Biagio

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini (dal 54’ De Ligt), Alex Sandro; Ramsey (dal 73’ Rabiot), Bentancur, Matuidi (dall’80’ Bernardeschi); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma

Gol: 39’ Cristiano Ronaldo, 61’ Ramsey, 69’ Petagna (R)

Assist: Cuadrado, Dybala

Ammoniti: Valoti, Zukanovic, Strefezza, Cionek (S), Matuidi, Danilo (J)

La cronaca in 9 momenti chiave

32’ PERICOLO PETAGNA - L'attaccante triestino sovrasta Ramsey su un calcio d'angolo e tenta la girata: palla alta ma brivido per Szczesny

36’ PALO CLAMOROSO DI DYBALA - Sinistro a giro fatato della Joya che si stampa sul palo alla destra di Berisha. Leggera deviazione di Zukanovic sulla traettoria

39’ VANTAGGIO DELLA JUVENTUS - Cuadrado disegna un cross dalla destra, Cristiano Ronaldo, lasciato solo da Cionek, deve solo appoggiare in porta. Il portoghese eguaglia il record di Quagliarella (2019) e Batistuta (1994) a segno in 11 giornate consecutive in Serie A

47’ PERICOLO RONALDO - Ancora decisivo l'asse Danilo-CR7, tiro diagonale del portoghese che viene neutralizzato da una paratona di Berisha che devia in angolo

55’ ANCORA DECISIVO BERISHA - Paratona del portiere della SPAL su un tiro di Cuadrado da posizione molto ravvicinata. Assist di Alex Sandro dalla sinistra

61’ RADDOPPIO DELLA JUVENTUS - Palla immaginifica di Dybala che serve Ramsey in profondità. L'ex Arsenal stoppa e scavalca Berisha in uscita bassa con un delizioso scavetto. Secondo gol in campionato per il gallese dopo quelo segnato all’Hellas

69’ LA SPAL ACCORCIA SU RIGORE - Missiroli cade a terra dopo un contatto con Rugani in area di rigore. La sala Var avverte La Penna che va al monitor: la tecnologia non funziona, ma il fischietto, come da protocollo, si fida dei suoi collaboratori. Petagna non fallisce dal dischetto!

81’ CHE ERRORE DI RONALDO - Cuadrado pennella ancora dalla destra, il portoghese ci arriva, ma a 2 metri dalla porta colpisce con la tibia: palla fuori

84’ TRAVERSA DI CR7 - Punizione magistrale del portoghese dai 25 metri, palla che colpisce in pieno la traversa, Berisha era in ritardo

