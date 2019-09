Cosa ha sprecato la Lazio! Dominio assoluto degli uomini di Simone Inzaghi nel primo tempo, ma i biancocelesti hanno sbagliato tantissimo dalle parti di Berisha tra il palo di Caicedo e gli errori sotto porta di Luis Alberto. Nella ripresa la Lazio non entra neanche in campo e la SPAL ne approfitta per ribaltare con successo una gara letteralmente pazza: Petagna segna in mezza rovesciata, poi Kurtic concretizza un contropiede dei ferraresi. Pesano e non poco le scelte di Inzaghi che verrà sicuramente discusso nel dopo partita tra il lasciare in panchina Correa e Milinković-Savić e mandare in campo Patric da titolare.

Tabellino

SPAL-Lazio 2-1

SPAL (3-5-2): Berisha; Thiago Cionek, Vicari, Tomović (80’ Felipe); M.D'Alessandro (73’ J.Sala), Murgia, Missiroli, Kurtić, Reca (62’ Gabriel Strefezza); F.Di Francesco, Petagna. All. Leonardo Semplici

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (48’ Vavro), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva (68’ Milinković-Savić), Luis Alberto, Lulić; Felipe Caicedo (67’ J.Correa), Immobile. All. Simone Inzaghi

Marcatori: 17’ Immobile (L); 63’ Petagna (S), 90+1 Kurtic (S)

Assist: Tomović (1-1 Petagna)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo

Ammoniti: 16’ Tomović, 26’ Patric, 51’ Missiroli, 64’ Gabriel Strefezza, 79’ Radu, 85’ Felipe, 89’ Acerbi, 90+6 F.Di Francesco

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

10’ PALO DI CAICEDO - L’attaccante ecuadoriano viene lasciato da solo all’altezza del limite dell’area di rigore, l’ex City fa partire un sinistro di potenza che centra però il palo alla sinistra di Berisha.

17’ GOL IMMOBILE - L’attaccante della Lazio non sbaglia dal dischetto, spiazzando Berisha. Rigore deciso alla VAR per mani in area di Tomović: da chiarire se ad inizio azione c’era il fuorigioco di Parolo.

38’ CHANCE LUIS ALBERTO - Altro erroraccio di Reca che manda in porta Luis Alberto, ma il sinistro dello spagnolo vede la risposta di Berisha.

43’ ANCORA LUIS ALBERTO - Gran palla di Lazzari a centro area ma Luis Alberto, manca ancora una volta il raddoppio con un sinistro che finisce a lato.

63’ GOL PETAGNA - Spettacolare pareggio della SPAL con la girata di Petagna sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

84’ LUIS ALBERTO SFIORA IL PALO - Punizione ben calibrata di Luis Alberto che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Berisha.

90+1 GOL DI KURTIC - Gran contropiede della SPAL con Di Francesco, palla per Strefezza che si fa ribattere da Acerbi, ma Kurtic arriva di gran carriera e supera Strakosha per il clamoroso 2-1.

La lista di quello che non va in casa Lazio...

MVP

Jamsin KURTIC - Insieme a Di Francesco è uno dei pochi che cerca di scuotere la sua SPAL nel primo tempo. Nella ripresa si fa sempre trovare al posto giusto e segna il gol vittoria al 92’ con un gran inserimento.

Fantacalcio

Promosso: Andrea PETAGNA - Ancora una volta si conferma con un gran gol che regala il pareggio. Una sicurezza per chi ha puntato su di lui all’asta.

Bocciato: Gabarrón PATRIC - Sbaglia tutto quello che si potrebbe sbagliare. Simone Inzaghi è costretto al cambio dopo la fine del primo tempo per giocare in 11.