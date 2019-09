SPAL-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha E.; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fares

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile. All. Simone Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe

Statistiche Opta

La Lazio è avanti negli scontri diretti in Serie A contro la SPAL: 12 successi a 10 per i biancocelesti - otto pareggi completano il quadro.

SPAL e Lazio hanno pareggiato solo due dei 15 incontri di Serie A giocati in Emilia-Romagna: nove vittorie ferraresi e quattro biancocelesti.

La SPAL ha trovato il gol in sette delle ultime otto partite di Serie A contro la Lazio: in totale i ferraresi hanno realizzato 36 reti contro i biancocelesti nel massimo campionato, solo al Napoli ne hanno segnate di più (42).

Solo una volta nella sua storia la SPAL ha perso in tutte le prime tre giornate di campionato: nel 1967/68, stagione in cui retrocesse in Serie B.

La Lazio non ha subito gol nella prima trasferta di campionato contro la Sampdoria: non infila due clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A da marzo 2017.

La SPAL ha subito 22 tiri nello specchio in questi primi due turni di Serie A (11 di media a match), più di ogni altra squadra: nello scorso campionato aveva incassato in media cinque tiri nello specchio a partita.

La Lazio ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie A giocate di domenica alle 15 (1V), dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti 18 (14V, 4N).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sei gol in quattro partite di Serie A giocate contro la SPAL: il suo unico poker nel massimo campionato (al Mazza nel gennaio 2018) e una doppietta all’Olimpico nel match d’andata dello scorso torneo.

L’attaccante della SPAL Andrea Petagna ha segnato tre reti negli ultimi cinque confronti di Serie A contro la Lazio, tra cui il suo primo nel massimo campionato (agosto 2016) e uno su rigore nell’ultimo match in ordine di tempo disputato contro i biancocelesti (aprile 2019).

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha partecipato a cinque gol nelle ultime tre presenze in Serie A (due reti e tre assist): è da ottobre 2017 che non partecipa ad almeno un gol per quattro presenze di campionato consecutive.