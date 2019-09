SPAL-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: D'Alessandro, Fares

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Shakhov, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Dell'Orco, Meccariello, Fiamozzi

Statistiche Opta

SPAL e Lecce non si sono mai affrontate in Serie A: ben nove dei 14 confronti tra queste due squadre in Serie B sono terminati in pareggio (due successi per i ferraresi, tre per i pugliesi).

La SPAL ha giocato sei volte in casa contro una squadra pugliese in Serie A, subendo una sconfitta seguita da cinque successi tra il 1959 e il 1966.

La SPAL ha segnato in tutte le ultime 10 partite casalinghe in Serie A (15 gol): è la striscia più lunga per i ferraresi da quando sono tornati in A; l’ultima volta in cui hanno superato questa quota è stata infatti nel 1967.

La SPAL ha perso sei delle ultime sette gare di Serie A, più di ogni altra squadra nel massimo campionato italiano in questo lasso temporale.

Il Lecce ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, contro il Torino: i salentini non ottengono due successi esterni consecutivi in un singolo campionato di A dal 2004.

Il Lecce ha subito ben 10 reti nelle prime quattro uscite stagionali in Serie A: nella sua storia ha fatto peggio solo nel 1997/98 (12) dopo altrettante partite giocate nel massimo campionato.

L’allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha vinto ben sette delle 10 sfide di Serie A contro squadre neopromosse (2N, 1P); tuttavia, solo due di questi successi sono arrivati tra le mura amiche.

SPAL (33) e Lecce (26) sono due delle quattro squadre che hanno subito più tiri nello specchio in questa Serie A – tra loro il Torino (29) e Parma (27).

Andrea Petagna è andato a segno in ciascuna delle due gare casalinghe della SPAL in questo campionato; potrebbe segnare per la prima volta in carriera in tre presenze interne di fila nella competizione.

L’ultimo gol dell’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula in Serie A è arrivato nello scorso aprile in casa della SPAL, con la maglia del Genoa: da allora ha effettuato soltanto altri quattro tiri nello specchio in sette presenze.