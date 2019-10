SPAL-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: D'Alessandro, Fares, Di Francesco

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan; Ruiz, Insigne, Mertens; Milik. All. Ancelotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Hysaj, Maksimovic

Statistiche Opta

Il Napoli arriva da 11 successi consecutivi contro la SPAL in Serie A: è la striscia record per i partenopei contro una singola avversaria nella competizione.

La SPAL ha trovato il gol in tutte le 16 sfide interne di Serie A contro il Napoli; tuttavia, i partenopei hanno vinto tutte le cinque più recenti.

Sei sconfitte in otto partite per la SPAL, che in Serie A era partita così male soltanto nella stagione 1967/68, terminata con la retrocessione.

Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive in Serie A, la SPAL ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe (1P).

Il Napoli non perde una partita di Serie A giocata di domenica, alle ore 15, da ottobre 2016, contro l’Atalanta: da allora, in 19 gare, 14 vittorie e cinque pareggi.

Dopo aver segnato almeno due gol in ciascuna delle precedenti sette trasferte di campionato, il Napoli non è andato a segno nella più recente: l’ultima volta in cui la squadra partenopea non ha realizzato una rete in esterna nel massimo campionato è poi rimasta a secco per tre gare di fila.

Arkadiusz Milik è diventato il nono marcatore differente del Napoli in questo campionato: quella azzurra è la formazione che finora ha mandato a bersaglio più giocatori.

La SPAL ha già subito 53 tiri nello specchio in questo campionato; nella scorsa Serie A, dopo otto giornate, i ferraresi ne contavano, invece, 33 e quindi ben 20 in meno.

Jasmin Kurtic ha partecipato a 34 dei 99 tiri della SPAL in questa Serie A (24 conclusioni e 10 occasioni create), il 34% del totale: più di qualsiasi altro giocatore della formazione ferrarese.

Gli ultimi due gol del centrocampista del Napoli, Allan, in Serie A sono arrivati proprio contro la SPAL, il più recente al Paolo Mazza lo scorso maggio.