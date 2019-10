Vittoria scaccia crisi per la SPAL che batte il Parma per 1-0. Tre punti fondamentali per la squadra di Semplici, bravo a sfruttare una giornata certamente negativa dei ducali.

Match dai due volti per la SPAL. Per oltre un'ora la squadra ferrarese fa vedere grandi cose, schiacciando il Parma nella propria metà campo. Strefezza semina il panico sulla fascia, Floccari e Petagna fanno quello che vogliono in attacco, mettendo in seria difficoltà la retroguardia ospite, mentre Kulusevski e compagni non vedono una palla. Poi però arriva la sciagurata espulsione di Strefezza e la partita cambia. I crociati prendono campo e morale, attaccando nel finale. Il gol però non arriva e la squadra spallina festeggia la seconda vittoria stagionale, che li riporta insieme al trenino delle tante squadre a 6 in classifica.

Non uno, ma due passi indietro per il Parma che, dopo due vittorie di fila, incassa una sonora sconfitta contro una diretta pretendente alla salvezza. Ma soprattutto è il gioco che manca ai ducali. Gervinho fa molto poco, Kulusevski non si vede per nulla. Inglese nella ripresa riaccende un minimo gli ospiti, ma è troppo poco. La pausa può essere utile per entrambe le compagini.

Tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Valdifiori (dall'83' Valoti), Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna (dall'85' Paloschi), Floccari (dal 72' Sala).

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (dal 56' Sprocati), Barillà (dal 70' Inglese); Kulusevski (dal 46' Scozzarella), Cornelius, Gervinho.

GOL: Petagna (S),

ASSIST: Strefezza (S),

AMMONITI: Hernani (P), Petagna (S), Gagliolo (P), Kurtic (S), Sala (S),

ESPULSI: Strefezza (S),

ARBITRO: Guida

La cronaca in 9 momenti chiave

07' GRANDE INIZIO DI STREFEZZA: Bell'azione della SPAL che parte sulla sinistra, poi cross semper per il Taglio di Strefezza che gira in porta. Tiro però centrale e bloccato da Sepe.

09' ANCORA STREFEZZA: L'esterni tira in porta dal limite dell'area. Non lontano dal palo.

30' SPAL AVANTI! Tiro cross di Strefezza, Petagna in area ribadisce in rete da pochi passi.

37' ALTRA OCCASIONE SPAL: Floccari penetra centralmente e prova il tiro! Sul fondo.

41' PAZZESCA PARATA DI SEPE: Azione stupenda della SPAL a due tocchi, Tiro al volo di Missiroli dal limite dell'area, ma il portiere del Parma è STRATOSFERICO a respingere il tiro.

56' ANCORA FLOCCARI E ANCORA SEPE: nuova percussione dell'attaccante che in area prova il tiro, ma Sepe respinge ancora.

59' SCATENATO STREFEZZA: Altra palla recuperata sulla tre quarti, Strefezza si accentra e tira in porta! Sepe mette in corner.

77' GOL DI GERVINHO, MA E' FUORIGIOCO: cross dalla destra per l'ivoriano che la mette dentro. Ma si alza subito la bandierina perché l'azione parte con un tocco di Inglese che è in fuorigioco.

MVP

Luigi SEPE: Tre parate ottime, di cui una stratosferica nel primo tempo. Si merit lui la palma di migliore in campo di oggi. Se il Parma è rimasto in partita sino alla fine è merito suo.

Il momento social

Promosso

Gabriel STREFEZZA: Sicuramente il migliore in campo fino a quando decide di buttarsi e farsi espellere per doppio giallo. Per il resto una partita straordinaria, sempre ficcante sulla fascia e giocatore più pericoloso nei padroni di casa.

Bocciato

HERNANI: Molto male a centrocampo. Gli attaccanti del Parma per una vita non vedono una palla e gran parte della colpa è della linea mediana che non porta avanti un pallone. Lui è sicuramente il peggiore dei tre.