SPAL-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi. All. Semplici

Indisponibili: Valoti, D’Alessandro, Fares, Di Francesco

Squalificati: –

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Darmian, Grassi, Laurini

Squalificati: –

Statistiche Opta

La SPAL ha vinto entrambi i confronti di Serie A contro il Parma: 1-0 all'andata e 3-2 al ritorno dello scorso campionato.

Il Parma non ha vinto nessuno degli ultimi sei derby dell’Emilia-Romagna giocati in trasferta in Serie A (2N, 4P): un solo punto nello scorso campionato.

La SPAL ha perso cinque delle prime sei partite di questo campionato (1V): solo nel 1967/68 la squadra ferrarese è partita così male, stagione terminata poi con la retrocessione.

La SPAL ha vinto solamente una delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (4P), mentre nelle precedenti quattro aveva ottenuto 10 punti.

Il Parma ha vinto entrambe le ultime due partite di campionato, i gialloblù non infilano tre successi di fila in Serie A da marzo 2014.

Dal ritorno in Serie A, nel 2018/19, il Parma ha subito gol in 18 delle 21 trasferte disputate: tra le squadre presenti sia nello scorso che in questo campionato, solo il Genoa (due) ha mantenuto la porta inviolata in meno gare esterne dei Crociati (tre).

Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area rispetto alla SPAL in questo campionato: quattro reti concesse dalla distanza, in tutto lo scorso campionato i ferraresi ne avevano subite sei.

Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Parma da situazione di svantaggio in questo campionato: sei, al pari di Juventus e Torino.

Andrea Petagna non ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e potrebbe eguagliare la sua striscia senza gol più lunga dello scorso campionato (quattro nell’ottobre 2018): l’attaccante della SPAL ha già trovato la rete contro il Parma, nella partita più recente (gennaio 2019).

L’attaccante del Parma Roberto Inglese ha segnato quattro gol contro la SPAL in Serie A: solamente contro l’Udinese (cinque) ha fatto meglio nel massimo campionato.