SPAL-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici.

Indisponibili: Fares, D'Alessandro, Di Francesco

Squalificati:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Indisponibili: Seculin

Squalificati:

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la SPAL e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro i ferraresi in Serie A.

La SPAL ha perso l’ultima partita casalinga contro la Sampdoria in Serie A, dopo una serie di quattro vittorie e quattro pareggi.

Solo il Paderborn (quattro punti) ha raccolto meno punti della Sampdoria (cinque) nei top-5 campionati europei 2019/20 finora.

Sette punti per la SPAL nelle prime cinque partite casalinghe in campionato, miglior risultato per i ferraresi a inizio campionato da quando sono tornati in Serie A nel 2017/18.

La SPAL ha vinto solo due delle ultime 13 partite di Serie A (1N, 10P), tanti successi quanti nelle precedenti tre (1N) – nella striscia di 13 gare, tra le squadre presenti nella Serie A 2019/20 e 2018/19, la ferrarese è quella che ha conquistato meno punti (sette).

La Sampdoria non vince in trasferta da nove partite (2N, 7P): gli ultimi due successi esterni blucerchiati, arrivati uno di seguito all’altro, sono stati a Ferrara contro la SPAL e a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Sampdoria continua ad essere l’unica squadra a non aver realizzato nemmeno un gol nel primo tempo tra quelle che giocano nei top-5 campionati europei 2019/20 (l’ultima rete blucerchiata in una prima frazione risale al 5 maggio contro il Parma).

Era dal 2013/14 (quando vestiva la maglia della Juventus) che Fabio Quagliarella non arrivava al mese di novembre con un solo gol all’attivo in Serie A: in quella stagione, però, aveva collezionato solo cinque presenze (in questo torneo nove).

L’attaccante della SPAL Sergio Floccari ha realizzato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A: nessuna di queste reti però con la maglia della SPAL.

Fabio Quagliarella ha giocato quattro partite contro la SPAL in Serie A, tutte con la maglia della Sampdoria, partecipando a sei reti (quattro gol, due assist): dal 2017 contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.