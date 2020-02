Il Sassuolo è tornato. Dopo un inizio di campionato tutt'altro che brillante, la squadra di De Zerbi si è svegliata e ora marcia a ritmi importanti. I neroverdi battono la SPAL 2-1 nell'anticipo di pranzo della 23ma giornata di Serie A. Sono dieci i punti nelle ultime 4 giornate e la classifica ora sorride.

E pensare che la partita era iniziata anche bene per la SPAL che aveva chiuso il primo tempo davanti 1-0 con il gol di Bonifazi. Purtroppo però per la squadra ferrarese va tutto male e, complici un po' di disattenzioni difensive, incassa la quarta sconfitta di fila in casa e rimane tristemente ultimo in classifica. In casa la banda di Semplici non vince da una vita e continua a prendere caterve di gol. Il match di settimana prossima contro il Lecce rischia di essere l'ultima spiaggia. La salvezza è ancora alla portata ma bisogna dare una sterzata a questa stagione.

Tutto va per il meglio quindi per il Sassuolo che, dopo aver subito il gol nel primo tempo, si sveglia nella ripresa. De Zerbi osa e mette quattro punte ma la mossa in fin dei conti si rivela vincente. Boga si guadagna un rigore e segna il gol decisivo, bene Berardi solito trascinatore, Caputo segna, bene anche Consigli dietro. Insomma: la classifica ora sorride e si può tornare a guardare al prosieguo della stagione in maniera positiva.

La delusione di Andrea Petagna, SPAL-Verona, Getty ImageGetty Images

Tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo (dal 42' Murgia), Missiroli, Castro (dal 60' Valoti), Reca; Di Francesco (dall'84' Valdifiori), Petagna. All. Leonardo Semplici.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè (dal 46' Defrel), Boga; Caputo (dal 91' Magnani). All. Roberto De Zerbi.

GOL: Bonifazi (SP), Caputo (SA), Boga (SA)

ASSIST: Berardi (SA),

AMMONITI: Dabo (SP), Obiang (SA), Locatelli (SA), Kyriakopoulos (SA), Strefezza (SP), Consigli (SA),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Giacomelli

Boga, Berardi - Sassuolo-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

05' BERISHA PARA SU BOGA: Prima bellissima azione del Sassuolo nata dall'errore di Bonifazi. Il Sassuolo riparte in velocità, serie di passaggi di prima e tiro dal limite di Boga. Centrale e parato dal portiere.

21' BERARDI SPARA ALTO: Poteva fare certamente di più l'attaccante neroverde: cross dalla destra rasoterra per il capitano che arriva un po' col corpo all'indietro e spara in curva.

23' BONIFAZI PORTA IN VANTAGGIO LA SPAL: Azione abbastanza confusa e in mischia della SPAL: Palla in mezzo, sponda Castro, scontro Obiang-Consigli e Bonifazi deve solo mettere dentro di testa a porta vuota.

30' PARA CONSIGLI SU DI FRANCESCO: Riparte la SPAL in contropiede con Reca, palla a Di Francesco che entra in area, salta un giocatore e la prova sul primo palo, respinta da Consigli.

64' RIGORE E GOL DEL PAREGGIO DEL SASSUOLO: Sponda di Caputo per Boga che entra in area. Tomovic lo atterra ed è rigore. Sul dischetto Caputo spiazza il portiere. 1-1 quindi.

65' ANCORA CAPUTO: Spal in confusione e il Sassuolo riparte in contropiede, Caputo entra in area, salta un giocatore e tira di punta, bloccato dal portiere.

67' PALO DI DI MURGIA! Tiro da centro area di Murgia, Consigli sfuora e la palla va sul palo! Grandissima parata del portiere.

90' BOGA! SASSUOLO AVANTI 2-1: Palla in mezzo di Berardi, Strefezza si perfe Boga che solo di testa mette in rete.

Francesco Caputo e Jeremie BogaGetty Images

MVP

Jeremie BOGA - E' ancora lui l'uomo più importante di questo Sassuolo. Oggi è il grande protagonista, con un rigore procurato e il gol partita al 90'. Sempre pericoloso, grandi spunti soprattutto in velocità. Buono anche dal punto di vista tattico.

Il momento social

Promosso

Domenico BERARDI - Ok, oggi non segna, ma è sempre utile alla squadra. Capitano e trascinatore di questa compagine, autore di un'altra solida prestazione impreziosita dall'assist per il gol decisivo di Boga.

Bocciato

Nenad TOMOVIC - Due settimane veramente negative. Settimana scorsa malissimo contro la Lazio, oggi fatica enormemente contro Boga nella ripresa. Scellerato intervento in area di rigore sull'attaccante avversario che causa il netto rigore.