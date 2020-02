SPAL-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

Indisponibili: Fares, D'Alessandro, Cerri

Squalificati:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Tripaldelli

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Sassuolo è imbattuto contro la SPAL in Serie A (3V, 2N): tra le squadre contro cui i neroverdi non hanno mai perso, la ferrarese è quella affrontata più volte.

Il Sassuolo ha vinto entrambe le trasferte disputate contro la SPAL in Serie A: tra le squadre affrontate almeno due volte fuori casa, i neroverdi hanno una percentuale di successi del 100% solo contro gli estensi e contro il Frosinone.

15 punti in 22 partite per la SPAL; nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre delle 31 squadre con così pochi punti o meno a questo punto del campionato si sono salvate a fine anno: Parma 2006/07, Cagliari 2007/08 e Crotone 2016/17.

La SPAL ha ottenuto due punti nelle ultime sei partite casalinghe in campionato, dopo che ne aveva guadagnati sei nelle precedenti tre.

Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (2V, 1N): i neroverdi non ottenevano sette punti in tre partite in un singolo campionato da settembre 2018.

Il Sassuolo non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte di campionato e non è mai arrivato a tre gare esterne di fila senza reti in Serie A.

Sassuolo e SPAL sono due delle tre squadre, con il Milan, ad aver segnato meno gol di testa in questo campionato (uno ciascuna) - lo scorso anno i ferraresi furono primi a quota 18 reti.

La SPAL è la squadra che ha subito il maggior numero di reti da fuori area in questo campionato (nove); in più nessuna formazione ne ha realizzate meno dei ferraresi dalla distanza (due).

Andrea Petagna ha segnato nelle ultime due presenze di campionato: con la maglia della SPAL ha fatto meglio solo nello scorso febbraio quando raggiunse quota quattro gare a segno di fila, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo.

La SPAL è la squadra contro cui l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha segnato di più in Serie A: quattro reti in tre sfide con i ferraresi, inclusa la sua prima doppietta in neroverde nella gara di andata.