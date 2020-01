SPAL-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Valoti, Strefezza, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: Reca, Jankovic, Fares, D'Alessandro

Squalificati:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric

Indisponibili: Bessa, Tupta, Salcedo, Empereur, Badu

Squalificati: Amrabat

Statistiche Opta

La SPAL è imbattuta contro il Verona in Serie A, grazie a due successi e altrettanti pareggi in quattro confronti nella competizione.

In tutte le quattro sfide tra SPAL e Verona in Serie A, entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol (13 totali).

La SPAL ha vinto l’ultima partita di campionato e potrebbe infilare due successi di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2019 (v Juventus ed Empoli).

Il Verona trova il gol da sette partite consecutive di Serie A, non registra una striscia più lunga nella competizione dal marzo 2015, con Andrea Mandorlini in panchina.

La SPAL ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di Serie A al Mazza, dopo essere sempre andata a segno in tutte le precedenti 13 gare interne di campionato.

La SPAL ha il peggior attacco di questo campionato, con 12 reti: nove delle ultime 12 squadre con così poche reti all'attivo dopo 17 partite di Serie A hanno trovato la retrocessione a fine stagione.

Il Verona è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in trasferta in questa Serie A: nove, frutto di tre sconfitte su cinque.

Verona (56) e SPAL (58) sono le due squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio nel corso di questa Serie A.

Andrea Petagna ha realizzato il 50% delle reti della SPAL in questa Serie A (sei su 12), record in percentuale in questo campionato.

Giampaolo Pazzini ha trovato il gol nella sua ultima partita di campionato, contro il Torino: l'attaccante del Verona non segna in due presenze consecutive di Serie A da gennaio 2016.