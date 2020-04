Speranza: "Ripresa Serie A? Con più di 400 morti al giorno, il calcio non è priorità per l'Italia"

Nella giornata di mercoledì il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà in videoconferenza i vertici della Figc e i rappresentanti delle varie leghe ed associazioni (Arbitri, Calciatori, Allenatori, medici dello sport, comitato scientifico istituito dalla Figc) per discutere della ripresa degli allenamenti dei club e iniziare a fissare un percorso che porto a una ripresa del campionato di calcio. A frenare però i facili entusiasmi e il fronte della ripartenza del calcio stamane ci ha pensato il ministro della Salute Roberto Speranza che, intervistato da Radio Capital, ha spiegato come lo sport e i problemi del calcio siano secondari...

" Far ripartire il campionato di calcio? Con più di 400 morti al giorno, con sincerità, e parlo anche da tifoso, questo è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci. Le priorità del Paese sono altre. "

Vedremo se queste parole da parte del rappresentante del dicastero della salute freneranno la ripresa dei lavori del calcio oppure se ci sarà il via libera alla ripresa degli allenamenti e delle società. Due giorni ancora e ne sapremo di più...