Squalificati per bestemmie: fermati per un turno Scozzarella e Magnanelli, nulla per Verre

Ribéry squalificato per tre turni dopo le spinte ai danni dell’assistente dell’arbitro Guida, ma il francese non è il solo ad essere stato fermato a seguito della 9a giornata di campionato. Il Giudice Sportivo ha squalificato anche - per una giornata - il centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli e quello del Parma Matteo Scozzarella per aver pronunciato espressioni blasfeme durante, rispettivamente, i match Verona-Sassuolo e Inter-Parma.

Per entrambi, il Giudice Sportivo ha analizzato le immagini dei match messe a disposizione da Infront. L’analisi è stata effettuata anche per Valerio Verre, dell’Hellas Verona, sempre per la gara del Bentegodi contro il Sassuolo, ma in quel caso il Giudice Sportivo non è riuscito a certificare dal labiale del giocatore l'appellativo ingiurioso, non applicando così nessuna sanzione.

Squalificati per un turno, invece, per doppia ammonizione il difensore della Fiorentina Luca Ranieri e quello dell’Udinese Nicholas Opoku. Un turno anche al difensore della Lazio Denis Vavro per aver provocato i tifosi della Fiorentina durante il posticipo del Franchi.