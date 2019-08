Stampa inglese: il PSG prepara offerta da 80 milioni per Dybala, la Juventus ne chiede 100

Il Paris Saint-Germain è pronto a lanciare l'assalto a Paulo Dybala. Come riporta dall'Inghilterra il 'Daily Mail' la società francese presenterà un'offerta da 80 milioni di euro in questi giorni. L'obiettivo del direttore sportivo Leonardo è quello di chiudere la trattativa entro mercoledì, a maggior ragione dopo la sconfitta subita ieri dai campioni di Francia contro il Rennes in campionato. L'agente della Joya, Jorge Antun, incontrerà domani (martedì 20 agosto) l'ex dirigente del Milan in queste ore per trovare un accordo. Con l'eventuale cessione dell'argentino, Fabio Paratici potrebbe bussare alla porta dell'Inter per avere Mauro Icardi e proporre un'offerta esclusivamente "cash". Non prima, però, di aver rilanciato col club campione di Francia: perché la Juventus valuta l'argentino 100 milioni...

La convocazione con l'Argentina e le parole di Alex Sandro: "Anch'io avrei dovuto lasciare la Juve, eppure..."

Nel frattempo, proprio riguardo Dybala (che ha appena incassato la convocazione del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le prossime partite amichevoli contro Messico e Cile), si sono registrate le dichiarazioni, al quotidiano torinese La Stampa, del laterale brasiliano bianconero Alex Sandro:

" Paulo è un amico e un gran giocatore. Sarà sempre importante per la squadra. Anche io leggevo che dovevo andare via, ma poi sono rimasto alla Juve. "