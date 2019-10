Dopo il Maestro Marco Giampaolo, il Normalizzatore Stefano Pioli. È ufficiale l'approdo del tecnico emiliano 53enne sulla panchina del Milan dopo l'esonero lampo del suo predecessore. Sarà un mercoledì 9 ottobre incandescente per Pioli: firma sul contratto biennale elastico in base ai risultati (un milione il primo anno, uno e mezzo il secondo con ricco bonus in caso di qualificazione Champions), presentazione ufficiale alle 13:00, primo allenamento da dirigere a Milanello con i giocatori esclusi dalle convocazioni nazionali.

Dopo le esperienze sulle panchine di Bologna e Lazio (terzo posto nella capitale ma esonero l'anno successivo) Stefano Pioli aveva ricoperto il prestigioso ruolo di allenatore dell'Inter da novembre 2016 a maggio 2017: le nove vittorie consecutive tra campionato e coppe dopo un avvio stentato furono il punto esclamativo della sua gestione, i due miseri punticini raccolti tra 29esima e 35esima giornata il motivo per cui venne messo alla porta anzitempo dalla dirigenza nerazzurra.

Ora una nuova chance a Milano, a capo dell'altra sponda del naviglio, a seguito dell'altalenante avventura fiorentina conclusasi con le dimissioni dello scorso anno. Lo aspetto un compito tanto avvincente quanto arduo: c'è un Milan cui imprimere un'identità plausibile a margini delle recenti disavventure. In bocca al lupo!

Il comunicato ufficiale

" AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli. Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Stefano Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale. Il Club rivolge a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro. "