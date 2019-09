I paragoni con Iniesta e Wesley Sneijder non gli interessano, Stefano Sensi si basa sul low profile. Basso ma solo di statura perché l’ambizione è quella di chi reagisce così alle critiche:

" Mi hanno detto che sono basso. In qualche modo dovevo rispondere [Stefano Sensi dopo Inter-Udinese 1-0] "

Sensi ha risposto forte e chiaro, con il gol di testa all’Udinese, una rete decisiva e cercata con intelligenza. Ciò che sorprende non è la sua sapienza tattica - un marchio di fabbrica già noto agli osservatori - ma come l’abbia saputa adattare fin da subito al contesto Inter.

Un'estate che poteva tingersi di rossonero

Dal Cesena alla Champions da titolare, il salto non è così scontato, con questa personalità. L’innamoramento dell’Inter risale proprio ai tempi del Manuzzi. Nel novembre 2015 l’attuale ds nerazzurro Piero Ausilio, insieme all’ex allenatore dell’Inter Mancini, va a vederlo direttamente allo stadio di Cesena per capire se quello che si dice di lui corrisponda al vero. Ci sono pochi dubbi ed è lo stesso Ausilio a riprovarci a gennaio di quest’anno, incassando un no secco dall’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Sensi è nel pieno del suo processo di crescita con i neroverdi di De Zerbi e deve aspettare fino a giugno. Così è perché l’affondo in estate non si fa attendere, nonostante la concorrenza del Milan. I rossoneri chiedono il centrocampista in prestito biennale con diritto di riscatto, valutandolo complessivamente non più di 20 milioni di euro. Ausilio rilancia con l’agente del ragazzo, Giuseppe Riso, e trova l’offerta giusta in tandem con Marotta: prestito a 5 milioni e diritto di riscatto a 25, al giocatore un contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Bingo.

Un inizio folgorante

Presenze 4 Gol 2 Assist 2 Un gol ogni 172 minuti Minuti giocati 343 su 360 totali

Il leader tecnico dell'Inter di Conte

In poche settimane, Sensi si prende l’Inter sulle spalle, calandosi alla perfezione nella nuova realtà senza nessuna ansia da palcoscenico e diventando il leader tecnico della squadra, colui attorno al quale ruota il gioco di Antonio Conte. Il 24enne di Urbino si trasforma nell’uomo inamovibile della nuova Inter, tanto da scalare le gerarchie del mister. Un’ascesa figlia di una personalità e una faccia tosta fuori dal comune, perché non può essere un caso se Sensi in quattro partite ufficiali su quattro risulta essere il migliore in campo. Bagna l’esordio contro il Lecce con un gran gol, si procura il rigore decisivo a Cagliari e segna una pesantissima rete da tre punti grazie all’incornata con l'Udinese.

Romelu Lukaku, Stefano Sensi, Inter, Serie A 2019-2020Getty Images

Perfino nella sbiadita prova con lo Slavia Praga, il migliore è sempre l’ex Cesena che colpisce una traversa su punizione – all’Inter uno specialista sui calci piazzati mancava dai tempi di Sneijder – propiziando il pareggio di Barella, senza dimenticare gli assist al bacio sciupati da de Vrij e D'Ambrosio. Il doppio playmaker con Brozovic funziona, Sensi è una mezzala che in cabina di regia detta i tempi e al contempo agisce tra le linee per sfruttare le sue doti negli inserimenti. I suoi 168 centimetri non gli impediscono di eguagliare il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (due nel 2017/18 e 2018/19). A metà settembre è solo l'inizio e se gli altri nuovi arrivati brillano solo a sprazzi, non ci sono dubbi su chi sia il vero affare di mercato della nuova creatura di Conte.