Facciamo i conti: stipendi e punti a confronto, la Juve spende tanto, Atalanta e Lazio lungimiranti

Campionati fermi, giocatori in viaggio verso le famiglie all’estero, squadre in quarantena e una normalità che sembra al momento lontanissima. Eppure le stesse società, a breve, si troveranno a fare i conti con i propri bilanci, valutando quali sono i danni di questo stop forzato e imprevisto. Nell’approfondimento economico settimanale abbiamo provato a capire il rapporto tra il monte ingaggi delle squadre di Serie A e il loro rendimento in termini di media punti nel torneo sospeso ad inizio marzo.

Un banale rapporto da quanto accumulato tra vittorie, pareggi e sconfitte dalle varie squadre e le loro spese per assemblare queste formazioni. Un “gioco” che evidenzia chi ha investito in modo lungimirante, chi ha budget ben superiori agli altri e chi, con investimenti minimi, ha ottenuto anche più di quanto preventivato alla vigilia del torneo.

Juventus senza rivali, Roma, Napoli e Milan sotto le aspettative

La capolista del campionato è la stessa squadra che ha vinto i precedenti otto titoli. La Juventus vanta un monte ingaggi inarrivabile per tutti gli altri contender italiani. Una cifra altissima che, se rapportata ai punti finora accumulati, pare quasi spropositata. Roma, Napoli e Milan, invece, hanno avuto rendimenti non corrispondenti a quanto elargito ai propri tesserati, mentre Lazio, Atalanta, Parma e Verona confermano di aver vissuto fino a questo momento un campionato ben al di sopra delle prospettive iniziali. Tra chi ha un monte ingaggi abbastanza elevato, ma una media punti deludente meritano attenzione Torino e Genoa, in zona retrocessione nonostante un valore complessivo della rosa da medio/alta classifica.

Serie A: Lazio, Atalanta e Verona le più virtuose, Roma, Napoli, Milan e Toro sotto al par

SQUADRA PUNTI MONTE INGAGGI (mln lordi) MEDIA STIPENDI (mln lordi) Juventus 63 261 11,3 Lazio 62 72 3,1 Inter 54 121 5,3 Atalanta 48 36 1,6 Roma 45 125 5,4 Napoli 39 108 4,7 Milan 36 92 4 Verona 35 25 1,1 Parma 35 31 1,3 Bologna 34 41 1,8 Sassuolo 32 35 1,5 Cagliari 32 44 1,9 Fiorentina 30 50 2,2 Udinese 28 30 1,3 Torino 27 54 2,3 Sampdoria 26 36 1,6 Genoa 25 45 2 Lecce 25 32 1,4 SPAL 18 30 1,3 Brescia 16 28 1,2

Europa: Il Barcellona spende troppo, Liverpool la migliore delle big

E nel resto d’Europa? Osservando le big europee, tutte con monte ingaggi superiore alla Juventus, scopriamo che il Barcellona (squadre con il piú alto monte stipendi del mondo) non sta rispettando le attese, mentre al contrario il Liverpool, dominante in Premier, si conferma la migliore nel rapporto denaro investito / punti conquistati. Bene anche PSG, City e Bayern Monaco. Come preventivabile, Arsenal e Manchester United non riscontrano dati positivi in questo senso.

Top club europei: Liverpool virtuoso, che disastro Arsenal e Man United

SQUADRA PUNTI MONTE INGAGGI (mln lordi) MEDIA STIPENDI (mln lordi) Liverpool (P.League) 82 298 13 PSG (Ligue 1) 68 337 14,7 Juventus (Serie A) 63 261 11,3 Barcellona (Liga) 58 529 23 Manchester City 57 314 13,7 Real Madrid (Liga) 56 431 18,7 Bayern Monaco (Bundesliga) 55 315 13,7 Chelsea (P.League) 48 275 12 Manchester United (P.League) 45 334 14,5 Arsenal (P.League) 40 271 11,8