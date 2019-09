Strano il calcio. Ceppitelli aveva segnato 4 gol in quattro stagioni in Serie A e Maran lo aveva lasciato in panchina nel primo big match stagionale alla Sardegna Arena contro l’Inter. Da capitano certe esclusioni possono far male, ma non è il caso del classe ’89 cresciuto nelle giovanili del Perugia che al Tardini non solo si riprende la fascia, ma si regala anche la sua prima doppietta in carriera. Il tutto in un quarto d’ora.

Ma il riscatto del capitano del Cagliari è solo una delle tante storie dei 102 minuti di Parma-Cagliari. Già perchè se Ceppitelli è l'unico difensore dei top-5 campionati europei in corso ad aver realizzato una doppietta, ci sono almeno altri due protagonisti nella sfida tra emiliani e sardi: Simeone e Darmian. Il Cholito segna il suo primo gol in rossoblù dopo il suo addio alla Fiorentina (e che gol!), mentre il terzino festeggia il suo ritorno in Italia dopo 4 anni oltremanica con un assist.

E come se non bastasse la Var si prende la scena nel finale con ben tre episodi e 12 minuti di recupero: due gol annullati (uno a Bruno Alves in fuorigioco e l’altro a Joao Pedro per una manata ad inizio azione) e un rigore prima concesso e poi ritrattato dall’arbitro. Il tocco in area di Klavan sul 3-1 farà discutere: la decisione di Pasqua di non andare al dischetto va controcorrente rispetto ai precedenti fischi in area per tocchi di mano in questo campionato. E le immagini mostrano un leggero contatto con il braccio dell’estone.

Darmian alla prima di titolare con la maglia del ParmaLaPresse

La cronaca in 7 momenti chiave

14’ PALO DI BRUNO ALVESSSS - Punizione magistrale dalla trequarti del capitano del Parma. Il pallone si stampa sul palo interno alla sinistra di Olsen

23’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI – 1-0 dei sardi al primo tiro in porta. Bellissima azione di Nandez sull'out di destra. L'ex Boca alza la testa e la mette dentro per Ceppitelli: il pallone viene deviato da Inglese e finisce tra i piedi del capitano rossoblù che non sbaglia il tap-in col piattone

38’ RADDOPPIO DEL CAGLIARI – Cigarini fa partire una punizione dalla trequarti morbidissima, ancora Cigarini tutto solo va in terzo tempo e schiaccia la palla in torsione alle spalle di Sepe: doppietta del capitano dei sardi!

58’ IL PARMA ACCORCIA - Hernani ispira Darmian sulla destra. L'ex United mette dentro rasoterra per Barillà che non sbaglia il tap-in

77’ TRIS DEL CAGLIARI – Simeone ruba il pallone a Gagliolo e si fa trenta metri in solitaria: arrivato al limite dell'area il Cholito lascia partire un missile rasoterra incrociato che beffa Sepe. Primo gol con la maglia del Cagliari per l’ex viola

86’ RIGORE ANNULLATO AL PARMA – L’arbitro concede il penalty dopo un tocca in area dubbio di Klavan. Dopo un colloquio lunghissimo con la Var, Pasqua va al monitor e decide di annullare la sua decisione. L'episodio è destinato a far discutere nei prossimi giorni

90’ + 4’ ANNULLATO IL POKER AL CAGLIARI – Joao Pedro prende la palla nel cerchio del centrocampo, dribbla due uomini del Parma e scarica una bordata in porta alle spalle di Sepe. Pasqua però giudica fallosa una manata del brasiliano all'inizio dell'azione e dopo aver consultato la Var, annulla il 4-1

Luca Ceppitelli esulta per la sua personale doppietta contro il ParmaGetty Images

Mvp

Ceppitelli. Escluso da Maran contro l’Inter torna da protagonista titolare con tanto di fascia. Perfetto il suo inserimento in occasione del primo gol, imperioso lo stacco nel secondo. Strabiliante

L’angolo del Fantacalcio

Promosso: Darmian. In cerca di riscatto e di una chiamata per di Mancini, il terzino classe ’89 sembra essere tornato quello di Torino. Alla sua “prima” dopo aver salutato i Red Devils regala ai suoi fantallenatori un +1 d’oro

Bocciato: Inglese. Mai pericoloso, non tiene un pallone e non è mai un riferimento per i compagni. In evidente ritardo di condizione

Il momento social del match

A qualcuno Ceppitelli ricorda un certo...

Il tabellino

PARMA-CAGLIARI 1-3 (primo tempo 0-2)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman (dal 72’ Pezzella), Barillà; Kulusevski, Inglese (dal 72’ Cornelius), Gervinho. All. D'Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane (dal 68’ Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (dal 63’ Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog (dall’83 Ionita); Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran



Arbitro: Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore

Gol: 23’ e 38’ Ceppitelli, 58’ Barillà, 77’ Simeone



Assist: Cigarini, Darmian



Ammoniti: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Pellegrini, Castro (C)



Note: Recupero: 2’ p.t., 10’ s.t.