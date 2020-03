Suso: "Al Milan è complicato costruire qualcosa, ogni anno si ricomincia"

"Durante il mio periodo al Milan ci sono stati tre presidenti, diversi allenatori e decine di giocatori. In queste condizioni è complicato costruire qualcosa di solido, ogni anno, quando si comincia, è sempre tutto diverso". In un'intervista al quotidiano spagnolo As Suso lancia frecciate al club rossonero che ha lasciato durante l'ultima sessione invernale di mercato per trasferirsi al Siviglia.

Sull'emergenza Coronavirus

" Nessuno immaginava un impatto del genere, ma in Spagna abbiamo un ottimo sistema sanitario. A Milano invece la situazione è critica, negli ospedali non ci sono più posti. So che la famiglia di Musacchio è partita per la Spagna una settimana prima che venisse chiuso tutto e lui è rimasto solo "

Sul rinvio di Euro 2020

" Luis Enrique (il ct della Spagna, ndr) ha sempre avuto molta fiducia in me e sento che avrei avuto molte possibilità di esserci "

"Spero di restare a Siviglia"

" Spero di giocare la Champions e vincere qualcosa con questa maglia. Mi auguro di rimanere, con lavoro, passione e intensità possiamo colmare il gap dalle big "