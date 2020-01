Suso e Caldara in uscita, Politano e Kjaer in arrivo: Milan, abbiamo un problema!

Una classifica che piange, una trasferta all'orizzonte che si preannuncia bollente (sabato pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Cagliari) e un mercato che - Ibrahimovic a parte - lascia alquanto perplessi. Dal campo alla dirigenza, il momento buio del Milan sembra non avere soluzione di continuità, perché alle difficoltà (eufemismo) palesate sul terreno di gioco si aggiunge la mancanza di strategia (altro eufemismo) a lungo termine a livello societario. Le ultime mosse (non ancora ufficiali, ma concrete) sono la dimostrazione plastica che al momento su Casa Milan la confusione regna sovrana. Vediamo perché.

Fuori Suso e dentro Politano: ha senso?

A bocce ferme la risposta non può che essere un secco no. Per due motivi principali. Innanzitutto la mossa creerebbe un gigantesco equivoco di tipo tattico. Per usare le parole di Stefano Pioli subito dopo il deludente 0-0 con la Sampdoria dell'Epifania, l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe dare il la a un cambio modulo: si passerebbe al 4-3-1-2 al posto di un 4-3-3 che non sta rendendo sia in termini di fluidità del gioco che di risultati. C'è, però, un problema: Politano, in uscita dall'Inter proprio perché incompatibile con il 3-5-2 di Conte, incontrerebbe altrettanti problemi in uno schema che prevede il ricorso a un trequartista (Calhanoglu?). Sostituire un esterno con un altro esterno ma, allo stesso tempo, abbandonare il 4-3-3: parlare di confusione è il minimo sindacale.

" Ci sarà la possibilità di giocare con un altro attaccante di fianco a Ibrahimovic [Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan-Sampdoria] "

" In allenamento ho provato sia con Ibra che con Piatek. Abbiamo fatto bene insieme, ci troviamo bene e ci capiamo. Non so se giocheremo così, ma se il mister opterà per le due punte forse avremo più occasioni di segnare [Rafael Leao @Sky Sport] "

C'è, poi, un motivo di natura tecnica. Suso e Politano hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche. Amano partire da destra, accentrarsi e calciare col sinistro. L'interista attacca la profondità e salta l'uomo con più facilità, ma a livello di peso e di rendimento sul terreno di gioco lo spagnolo e l'ex Sassuolo sono sostanzialmente della stessa pasta. Fortissimi dubbi (per usare l'ennesimo eufemismo) anche per quanto riguarda la formula dell'eventuale "scambio": un conto è monetizzare la partenza di Suso e mettere a segno un'importante plusvalenza, un altro è lasciarlo partire in prestito a una squadra (la Sampdoria) impegnata nella lotta per la salvezza. Stiamo parlando, è bene ricordarlo, di un giocatore che fino a pochissimo tempo fa era considerato uno dei pochi punti fermi del Milan.

Matteo PolitanoGetty Images

I numeri di Politano in Serie A

Stagione Presenze Gol + assist 2019-20 10 0 + 0 2018-19 36 5 + 5 Rendimento complessivo 142 25 + 17

I numeri di Suso in Serie A

Stagione Presenze Gol + assist 2019-20 16 1 + 2 2018-19 35 7 + 9 Rendimento complessivo 145 27 + 26

Mattia CaldaraGetty Images

Caldara, un mistero sempre più fitto

Un caso, un giallo, un mistero che non sembra avere soluzione. Mettere un'etichetta alla parabola di Mattia Caldara al Milan è impresa ardua, se non impossibile. Acquistato nell'estate 2018, il 25enne difensore ha vissuto un lunghissimo calvario fatto di infortuni e ricadute: lo zero alla casella del numero di presenze in campionato è emblematico. E proprio nel momento in cui si ritrova a dover fare i conti con l'emergenza centrali, il Milan si appresta a "restituire" il giocatore all'Atalanta, ovvero il club che l'ha valorizzato. La formula prevede un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore dei bergamaschi. Una formula che nasconde un dato di fatto dal retrogusto amaro per i rossoneri: in questo momento è Zingonia (e non Milanello) il posto giusto per valorizzare i giocatori e per farli rendere al massimo. E il coltello dalla parte del manico ce l'ha in ogni caso l'Atalanta: se Caldara tornerà ai livelli di un tempo potrà essere riacquistato a titolo definitivo per soli 15 milioni, in caso contrario tornerà al Milan. A questo quadro di per sé desolante si aggiunga che a Milano potrebbe sbarcare Simon Kjaer, 5 anni più vecchio di Caldara e ormai finito ai margini del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini: un giocatore che non si è mai fermato troppo a lungo nella stessa squadra e che, nelle gerarchie di Pioli, sembra destinato a recitare il ruolo di vice Musacchio. Il classico rattoppo di mercato, la classica pezza che non servirà a riparare l'enorme buco di programmazione che si respira dalle parti di Milanello.