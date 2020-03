Szczesny: "Abbiamo tutti un iMac, ce l'ha regalato Ronaldo dopo il rosso di Valencia"

" Ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni "

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha raccontato, ai microfoni del canale YouTube Foot Truck, un curioso aneddoto sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

" È per questo che tutti abbiamo un iMac: ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla... "

Nel match di Valencia, al 29', CR7 e Murillo erano entrati in contatto nell'area spagnola. Il difensore era rimasto a terra e il portoghese prima gli aveva detto di alzarsi, poi gli aveva messo una mano sulla testa, per quella che più che una tirata di capelli sembrava un buffetto. L'arbitro tedesco Brych gli aveva, però, mostrato il rosso su segnalazione dell'addizionale Fritz.

Cristiano Ronaldo - Valencia-Juventus - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ronaldo a quel punto si era buttato a terra disperato, per poi uscire tra le lacrime. "Non ho fatto niente", ripeteva lui. Quella era la prima espulsione in 154 presenze in Champions League.