Taglio degli stipendi per i calciatori: come funzionerebbe ed è davvero possibile?

Coronavirus non significa solo 'niente calcio'. L’epidemia di COVID-19 che sta interessando tutto il mondo è ovviamente anche un grosso punto di domanda dal punto di vista economico, tanto che tra i vari tavoli interessati alle parti si inizia a discutere anche di questo aspetto; e non solo di quanto l’intero movimento potrà tornare a compete su un campo da calcio.

La Serie A si è già espressa da questo punto di vista. O per lo meno ha iniziato a farlo. Durante la riunione sindacale dell’altro giorno le società di Serie A hanno prospettato ai giocatori la possibilità di un taglio degli stipendi per i calciatori.

D’altra parte le perdite per i club, esattamente come per tutte le aziende fuori nel “mondo reale”, sono enormi. Almeno secondo le stime iniziali. In Italia si parla di 720milioni nel caso il campionato non fosse concluso; e almeno 150-160 se invece terminerà in ritardo o a porte chiuse.

L'ultima Juventus-Inter nel surreale scenario delle porte chiuse: misura necessaria per contenere il COVID-19, ma devastante dal punto di vista economGetty Images

Gravina apre, Tommasi tiepido, Grosso poco convinto

Sulla base di questi numeri e senza gli incassi derivanti dal botteghino molto società rischiano di ritrovarsi travolte in una situazione più complicata di quanto già non lo sia. Non tutte infatti, già adesso, hanno ancora provveduto a saldare gli stipendi di gennaio e febbraio – situazione ormai piuttosto ordinaria, quella dei ritardi, alle nostre latitudini – ed ecco perché i presidenti dei vari club di A e non solo hanno voluto subito prospettare l’ipotesi. Il presidente Gravina ha chiaramente sposato la causa, dichiarando:

" Non può essere un tabù parlare di tagli degli stipendi. Dobbiamo capire che l’emergenza vale per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di cambiare. Siamo chiamati a un gesto di grande responsabilità. "

Ma è nella risposta dell’altro lato della barricata, quella dei calciatori, la risposta più interessante. Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, l’associazione dei calciatori, non si è tirato indietro, anche se l’apertura è tutto sommato timida:

" Mancati introiti, rinvio delle competizioni, cancellazione di eventi, contributi governativi, aiuti federali, sostegno delle istituzioni internazionali. Tutti questi elementi ci diranno quale sarà il ruolo dei calciatori. "

Damiano Tommasi, Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina, Getty ImagesGetty Images

Ben più caustico il commento di Leonardo Grosso, ex presidente Fifpro (il sindacato internazionale dei calciatori) e membro dei board della Fifpro e della Fifpro division Europe:

" Parlare di taglio agli stipendi mi sembra un bello slogan per prendere facili applausi, inoltre fare discorsi di questo tipo è prematuro. Ora c’è un nemico da combattere che è questo pericolosissimo Coronavirus poi, se sarà il caso, se ne discuterà. E’ probabile che vista la gravità della situazione tutte le categorie saranno chiamate a fare sacrifici e in quel caso i calciatori non si tireranno indietro. "

Taglio agli stipendi dei calciatori: la fattibilità concreta?

Fattibilità concreta però ancora tutta da studiare. Moduli, formule, regolamenti. In primis le società avranno di che risolvere tutte le posizioni contrattuali che andranno oltre il 30 giugno, in attesa chiaramente anche di una mossa comune, magari dettata dalla FIFA, visto il problema globale. Poi, certamente, si potrà provare a valutare questo aspetto che al momento resta solo un’ipotesi, per altro piuttosto fumosa.

Gianni Infantino, presidente della FIFASID

Per porter intervenire da questo punto di vista dovrebbe esserci anche in questa caso una sorta di situazione globale coordinata, più che lasciare ogni società e ogni Paese in balia delle proprie scelte. Per intenderci: se fattualmente la Serie A dovesse intervenire con un provvedimento simile, ma al tempo stesso le società di Liga o Premier League non decidessero di fare qualcosa di simile, diventerebbe inevitabile una perdita – l’ennesima – di appeal da parte dei club italiani nei confronti dei giocatori internazionali, a quel punto invogliati a guardare altrove. Diverso invece sarebbe un discorso in termine di indicazioni lanciate dalla UEFA a riguardo, con l’appoggio della FIFA.

Serie A, Liga, Bundesliga: perdite enormi ovunque

Ipotesi comunque al momento, chiacchiere destinate a fare discutere, come sempre. Le uniche indicazioni reali sono appunto delle idee e qualche timida apertura, con l’AIC che nel prossimo direttivo volto a discutere anche questi scenari. Ciò che resta reale invece è la crisi globale. Inevitabile. Oltre ai 720 milioni per la Serie A, i 770 ipotizzati dalla Bundesliga e i 680 della Liga. Ecco perché più che “l’ognun' per sé”, anche in questo caso, farebbe comoda una guida comune. Che al momento della coordinazione per gli stop non si è vista. E che con colpevole ritardo si è fatta sentire solo negli ultimi giorni.