Taglio stipendi, anche la Roma trova l'accordo: i giocatori rinunciano a 4 mensilità

La rinuncia a quattro mensilità, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno nel caso in cui la stagione 2019-20 dovesse essere sospesa in maniera definitiva. Sarebbe questo, secondo quanto riferito dall'Ansa, l'accordo raggiunto tra la Roma, la squadra e il tecnico Paulo Fonseca. In aggiunta l'accordo prevede che venga riconosciuto un aiuto economico ai dipendenti del club capitolino che, a causa dell'emergenza Coronavirus, sono finiti in cassa integrazione. La decurtazione dei compensi riguarderà anche i componenti dello staff dirigenziale della Roma che rinunceranno a una mensilità. La squadra giallorossa è la terza in Serie A ad avere raggiunto un accordo in materia di taglio degli stipendi dopo la Juventus e il Parma.

