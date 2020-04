Taglio stipendi, i giocatori della Roma: "Vogliamo aiutare la società a ripartire"

La Roma ha ufficializzato la decisione dei giocatori e del tecnico Paulo Fonseca di rinunciare a 4 mesi di stipendio per aiutare la società a superare il momento delicato a seguito dell'emergenza Coronavirus. La squadra, l'allenatore e il suo staff inoltre - come viene precisato in una nota - hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo continui a percepire il proprio stipendio netto.

La lettera della squadra

" Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall'emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria. Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma! "

Le parole del CEO Guido Fienga

" Parliamo sempre dell'unità di intenti della nostra società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l'allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti "