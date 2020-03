Il tema relativo al taglio degli stipendi dei giocatori continua inevitabilmente a far discutere. Se ne parla in tutte le società compresa la Juventus che, considerato il monte ingaggi, è uno dei club maggiormente coinvolti. A questo proposito la Gazzetta dello Sport rivela che Giorgio Chiellini avrebbe iniziato a discutere della questione con il presidente Andrea Agnelli e con il Chief Football Officer Fabio Paratici. Entro la fine del mese le parti cercheranno di trovare una soluzione condivisa. Al momento le opzioni sul tavolo, come spiega il quotidiano milanese, sono sostanzialmente tre.

1. Stipendio di marzo pagato, poi si vedrà...

La prima strada prevede il pagamento immediato dello stipendio di marzo. In seguito si valuteranno le mosse in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria. I giocatori torneranno a essere pagati solo nel momento in cui si ritornerà effettivamente a giocare, anche se il versamento vero e proprio avverrà più avanti nel tempo.

2. Slittamento dei pagamenti

Rinuncia a 2 mesi di stipendio su 4 nel caso non si riuscisse a concludere questo campionato. Rinuncia a un mese su 4 nell'ipotesi contraria. In ogni caso gli stipendi tagliati verranno saldati durante le prossime stagioni.

3. Rinuncia a un mese e mezzo di stipendio

L'ultima opzione prevede la rinuncia da parte dei giocatori di un mese e mezzo di stipendio sulle prossime 4 mensilità a prescindere dall'esito di questa stagione.