Il recente infortunio di Diego Perotti, che dovrà rimanere a riposo per un paio di mesi, non lascia dubbi: se la Roma interverrà sul mercato per completare la rosa, lo farà per prendere non solo un centrale difensivo, ma anche un esterno offensivo. E l'identikit, in quest'ultimo caso, inizia a definirsi piuttosto chiaramente: è quello di Taison Barcellos Freda, per tutti Taison, trentunenne funambolo brasiliano dello Shakhtar. Con Paulo Fonseca ieri e, forse, anche domani.

Parla l'agente: "C'è la possibilità che l'affare si faccia"

Oggi il procuratore di Taison, Diego Dornelles, ha rilasciato una dichiarazione particolarmente interessante al portale 'laroma24.it'. Secondo l'agente, la Roma è in piena corsa per l'acquisto dell'ex Metalist, tanto che le possibilità di una fumata bianca entro lunedì prossimo sono particolarmente concrete.

" Esiste l'interesse e il fatto che a Roma ci sia Fonseca aiuta molto. Ci sono stati dei contatti ma restano delle cose da definire. Il suo futuro? Questa settimana si definisce. Le cifre dell'operazione? Ancora non ne abbiamo parlato ma di fatto c'è la possibilità che l'affare si faccia "

Taison su Instagram: "Lasciatemi andare"

Che l'addio allo Shakhtar di Taison non sia mai stato così vicino, poi, è confermato anche dal messaggio postato dal calciatore sul proprio profilo Instagram dopo la gara di campionato contro l'Illychivets Mariupol, vinta per 5-1 con un suo gol dal dischetto. Messaggio diretto, senza fronzoli, addirittura inequivocabile:

" Lasciatemi andare! Grazie Dio per tutto "

Sempre su Instagram, ma sotto forma di storia, Taison ha pubblicato in seguito un altro messaggio, più enigmatico del precedente ma apparentemente legato al calcio e al mercato, considerata l'immagine con la maglia dello Shakhtar:

" Se la vita ti nega un sogno, sii abbastanza forte da negarle una lacrima "

L'innesto perfetto per la Roma

In caso di arrivo alla Roma, come detto, Taison risolverebbe un problema non di poco conto a Fonseca: quello della carenza di esterni offensivi presenti nella rosa giallorossa. Gli unici due, dopo la partenza di El Shaarawy, sono Ünder e Kluivert, entrambi titolari contro il Genoa. Più Perotti, da sempre abbonato ai guai muscolari. Mentre Zaniolo, utilizzato nella posizione di ala destra da Ranieri, non ha mai dimostrato di potersi adattare a una posizione non sua, e Florenzi ha ormai una mentalità da terzino d'assalto. Taison si sistemerebbe sull'out sinistro, assieme all'ex nerazzurro e al turco, in un 4-2-3-1 che ricalca quello utilizzato per anni da Fonseca allo Shakhtar. La conoscenza con l'allenatore portoghese, chiaramente, farebbe il resto. Considerazioni che la Roma proverà a tradurre sul campo entro lunedì: manca appena una settimana al gong.