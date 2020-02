Tanti auguri Mihajlovic, l'allenatore-guerriero che ha risolto i problemi del Bologna

La lotta condotta contro la leucemia con consueto piglio gladiatorio non può oscurare il Sinisa Mihajlovic tecnico: quello che cioè da quando ha ereditato il Bologna ha fatto in linea di massima cose egregie anziché no. Compie oggi gli anni uno degli allenatori migliori del campionato italiano: la sua traiettoria all’ombra delle due Torri è emblematica delle qualità dell’ex difensore centrale di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter con licenza di spaccare le porte da calcio piazzato.

Bilancio di Mihajlovic al Bologna

PARTITE/PUNTI VINTE/NULLE/PERSE GOL FATTI/SUBITI MEDIA PUNTI 31/52 15/7/9 54/43 1.68

27 gennaio 2019, il Bologna di mister Filippo Inzaghi prende quattro schiaffi al Dall’Ara dal Frosinone penultimo della classe: la gestione di Super Pippo giunge al capolinea, i felsinei languono al terzultimo posto della classifica con un solo punto di margine sui ciociari. Per invertire la rotta il presidente Joey Saputo si affida al sergente di ferro Sinisa Mihajlovic, cavallo di ritorno dopo la precedente esperienza (turbolenta e poco fortunata) nella stagione 2008/2009, quando in ogni caso da esordiente assoluto su una panchina contribuì alla salvezza dei suoi.

Bologna-Frosinone - Serie A 2019LaPresse

È una cavalcata trionfale quella del tecnico serbo: conquista 30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte piazzandosi al decimo posto della classifica, il miglior risultato nel giro di sette anni per il Bologna. Emblematiche prima e ultima partita della sua gestione: esordio con vittoria a San Siro contro l’Inter grazie alla firma di Federico Santander e ultima giornata di campionato contraddistinta dalla prestigiosa vittoria per 3-2 contro il Napoli di Ancelotti. E al triplice fischio tutta Bologna può gioire insieme al tecnico serbo.

Le sue quotazioni salgono a strettissimo giro di posta, tanto che sia Juventus che Roma mettono gli occhi su di lui nell’estate di calciomercato. All’apice della sua carriera, la vita presenta una sfida durissima al condottiero serbo: Mihajlovic è costretto a lasciare temporaneamente la guida del club felsineo per sottoporsi alle cure mediche del caso dopo aver contratto una forma acuta di leucemia. Il suo annuncio sciocca il mondo del calcio: il coro di solidarietà è unanime.

" Ho la leucemia. Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura: io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi "

Video - L'ironia, le lacrime e la grinta del guerriero Mihajlovic: "Batterò la leucemia" 02:01

La malattia non butta giù il guerriero Sinisa che incredibilmente è regolarmente al suo posto per l’esordio della Serie A 2019/2020, quando il Bologna non va oltre l’1-1 contro l’Hellas Verona. Mihajlovc in seguito sarà effettivamente costretto a osservare qualche partita dei suoi ragazzi dal letto d’ospedale, ma al netto di qualche passaggio a vuoto il Bologna proseguirà sulla falsariga della stagione precedente mantenendosi costantemente a debita distanza dalla zona rossa della classifica.

" Io ho passato quattro mesi e mezzo tosti perché sono stato rinchiuso in una stanza d’ospedale da solo, con aria filtrata, acqua filtrata. Il mio più grande desiderio era prendere una boccata d’aria fresca, ma non potevo. Non mi sono mai sentito un eroe, ma sempre un uomo con tutte le sue fragilità. Queste malattie non le puoi vincere solo con il coraggio, ma servono le cure. Voglio dire a tutti quelli che hanno qualche altra malattia grave che non si devono sentire meno forti se non affrontano la malattia come ho fatto io. Non c’è da vergognarsi ad avere paura, a essere disperati, l’unica cosa da non perdere è la voglia di vivere. "

Un Bologna, manco a dirlo, forgiato a immagine e somiglianza del suo allenatore, che nemmeno dal letto d’ospedale lesinerà qualche frecciatina ai suoi, peraltro recepite nel migliore dei modi dal gruppo. Tanti auguri guerriero!