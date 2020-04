Tare: "Il Ministro per lo Sport non aiuta il calcio. Perché Juve e Inter non prendono posizione?"

Dopo Parolo, anche il ds della Lazio se la prende con le scelte del Governo e del Ministro dello Sport. Con la decisione di far ripartire gli allenamenti 'solo' al 18 maggio, si rischia di compromettere l'intera stagione, e non sarebbe un bene - continua Tare - per l'intero sistema.

La Lazio attacca. C'era la speranza che si potesse ripartire il 4 maggio, per gli allenamenti ovviamente, ma dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro dello Sport Spadafora, il tutto è slittato al 18 maggio, con rinvio anche dell'ipotetica ripartenza del campionato (non prima del 10 giugno).

A prendere la parola questa volta è il direttore sportivo Igli Tare, che non si spiega il perché di questo slittamento, soprattutto alla luce che runner e ciclisti potranno 'uscire'.

Ho sentito il Ministro dello Sport dire che bisogna pensare alla tutela della salute, ma poi li si fa correre nei parchi in mezzo alla gente anziché nei centri sportivi con le dovute misure. Non so quale sia il suo scopo, di certo non è aiutare il calcio. Alla luce delle decisioni prese la sensazione è di essere discriminati

Siamo rimasti sorpresi, finora abbiamo rispettato ogni decisione assunta dal Governo, ci sembrava ovvio che il 4 maggio potesse rappresentare il punto di partenza. Ci sentiamo discriminati, aiutare il calcio non è lo scopo del Ministro, l’attività sportiva è ferma da due mesi, ognuno di noi si sta sacrificando, ma c’è qualcosa che non quadra

Non è per il discorso Scudetto. È perché, dice Tare, è a rischio tutto il sistema calcio non si dovesse concludere il campionato.

Il calcio ricopre un ruolo sociale per il Paese, non vogliamo riaprire gli stadi, non ci sentiamo penalizzati perché stiamo lottando per lo Scudetto. Ci sono ancora 12 partite da giocare è un discorso utopistico, è bene concludere il campionato per il bene del sistema

Tare si chiede anche il perché Inter e Juventus non prendano una posizione precisa in merito alla ripartenza.

È arrivato il momento di assumere una determinata posizione, in altri paesi si va chiaramente verso la ripresa ed è stato stilato un protocollo che poi dovrà essere rispettato pedissequamente. Non mi riesco a spiegare perché squadre come Juventus ed Inter non prendano posizione

