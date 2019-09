Taribo West: "La mafia fece di tutto per mandarmi via dal Milan"

In molti lo ricordano per le sue bizzarre capigliature e certi comportamenti a dir poco eccentrici, molto meno per le sue doti da calciatore. Stiamo parlando di Taribo West, ex difensore nigeriano di Inter e Milan a cavallo fra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Ebbene, stanno facendo discutere alcune sue dichiarazioni al sito 'Score Nigeria' in cui getta ombre clamorose sul suo addio al Milan.

" La mafia ha fatto di tutto per farmi andare via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i medici sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma era una bugia "

Queste le parole di West riportate anche dal sito spagnolo di AS. Poi l'accusa a Paolo Maldini e Billy Costacurta:

" Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto dei veterani "

West ha poi dichiarato di avere avuto "un'offerta dal Liverpool" ma che alla fine dovette "accontentarsi del Derby County".