Bruttissima notizia per il Genoa e per Thiago Motta già anticipata ieri dall'Egitto, dove si giocava il match valido per la Coppa d'Africa Under 23 tra Costa d'Avorio e Sudafrica, e ribadita al suo rientro in Italia: confermata la rottura del legamento crociato per Christian Kouamè che a questo punto dovrà essere operato.

Secondo quanto riporta SkySport l'attaccante del Genoa andrà sotto i ferri lunedì a a Villa Stuart a Roma: il suo stop sarà di circa sei mesi, quindi per lui si può già parlare di campionato finito.

Miglior marcatore del Genoa

Thiago Motta perde dunque il suo miglior realizzatore: Kouamé ha infatti realizzato già 5 reti nel campionato in corso ed è un centravanti difficilmente sostituibile. Spazio quindi a Pandev e anche ad Agudelo, l'attaccante colombiano classe 1998 che si è già messo in mostra nelle ultime settimane e ha trovato la via del gol all'esordio in Serie A contro il Brescia il 26 ottobre scorso.