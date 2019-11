Tegola Inter, Barella dovrà essere operato al ginocchio: per lui stop di almeno un mese

Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro: è questo l'esito (nefasto) degli esami cui il centrocampista dell'Inter si è sottoposto in mattinata a seguito dell'infortunio patito durante la sfida di sabato sera contro il Torino. Difficile allo stato attuale stabilire con esattezza i tempi di recupero: per Barella è ipotizzabile uno stop di oltre un mese. Con ogni probabilità, quindi, per rivedere in campo il centrocampista dell'Inter bisognerà aspettare gennaio, quando la Serie A riprenderà dopo la sosta natalizia. Questo il comunicato ufficiale dell'Inter:

" Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia. "