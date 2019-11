Tegola per il Genoa: si teme lesione del crociato per Kouamé, stagione già finita?

Brutte notizie per il Genoa che rischia di perdere per molto tempo uno dei suoi giocatori più in forma: Christian Kouamé. L’ivoriano è rientrato in Italia in queste ore dal ritiro della Costa d’Avorio in Egitto, dove stava preparando la Coppa d’Africa Under 23 con la propria Nazionale. Il casse ’97 ha riportato una brutta distorsione al ginocchio sinistro e ora si attende il responso degli esami strumentali, fissato per sabato 16 per verificare la reale intentità dell’infortunio.

Si teme una lesione del crociato per l’attaccante ivoriano che, se confermata, rischierebbe di aver concluso così la propria stagione. Kouamé aveva fin qui collezionato 5 reti e 3 assist in 11 presenze, trovando la via del gol ogni 183 minuti. Dopo un ottimo avvio di campionato (3 gol in 4 gare) si era un po' perso, ma dall'arrivo di Thiago Motta in panchina si è presto ritrovato con i gol messi a segno contro Brescia e Juventus.