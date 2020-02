Terza generazione di Maldini al debutto: il classe 2000 Daniel entra in Milan-Verona

Giornata speciale per il Milan a San Siro - non tanto per il pareggio col Verona - quanto per il debutto assoluto con la maglia rossonera di Daniel Maldini, secondogenito di Paolo e nipote di Cesare. Ecco la terza generazione della leggendaria dinastia rossonera!

Entrato in campo al 93esimo minuto di gioco di Milan-Hellas Verona al posto di Samu Castillejo, il trequartista della Primavera del Diavolo ha fatto in tempo solamente a sfiorare un pallone di testa nel concitatissimo finale; con il punteggio bloccato sull'1-1 e gli uomini di Pioli alla disperata ricerca del gol vittoria. Il risultato però in questo caso passa in secondo piano di fronte all'emozione del debutto dell'ultimo rampollo dei Maldini.