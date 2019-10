Thiago Motta: "Dobbiamo dare tutto per il Genoa. Strano debuttare contro Balotelli"

È arrivato il giorno della presentazione di Thiago Motta, diventato nella giornata di martedì il nuovo tecnico del Genoa a seguito dell’esonero di Aurelio Andreazzoli. L’ex centrocampista della Nazionale è alla sua prima esperienza in una prima squadra dopo aver allenato le giovanili del PSG nella passata stagione. L’obiettivo? Dare tutto per la maglia, una maglia che proprio Thiago Motta ha indossato in carriera.

" Le sensazioni sono buone, tornare qui è una grande opportunità ed un onore. La situazione è difficile, ma lavorando sono convinto che possiamo uscirne. Per questa maglia dobbiamo dare tutto ogni giorno "

" Nel 2008 il Genoa cambiò la mia situazione. Adesso ho tanta voglia di allenare e di cambiare questa situazione di classifica. Preziosi? È bastato guardarci negli occhi per trovare l’intesa. Ho tante idee, ma ribadisco di nuovo l’importanza di dare il massimo in ogni momento. Negli occhi dei ragazzi ho visto la possibilità di farcela. Cosa ho detto alla squadra? Ho fatto un discorso più di cuore che di testa. Cambi? Sono sempre la stessa persona, è cambiato solamente il ruolo. Come allenatore sarò sempre giusto nei confronti dei calciatori. Sogno? Io sogno tante cose, ma non è questo il momento di sognare. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno "

Accoglienza?

" Mi aspetto che ci sia una buona accoglienza per la squadra, non per me. Io ho avuto l’onore di indossare questa maglia, so cosa significa. I giocatori devono sempre ricordarsi che questa è una squadra importantissima. Abbiamo una rosa interessante, sia come qualità che come quantità "

Modulo?

" Ognuno lo deve interpretare nel modo che vuole. Io ho solamente cercato di togliere importanza ai numeri. Quando parliamo di difesa dobbiamo prendere in considerazione tutta la squadra, gli attaccanti sono i primi difensori "

Il debutto contro il Brescia

" Sarà una gara difficile, per entrambe le squadre. Loro hanno buone individualità, ma noi giochiamo in casa e vogliamo fare nostra la partita. Balotelli? Non avrei mai pensato di debuttare contro di lui. Gli auguro il meglio, ma non da sabato. Il derby? È ancora lontano, dobbiamo pensare al presente. Adesso la cosa più importante è la partita contro il Brescia "

Sui giocatori della rosa

" Criscito? È un giocatore importante per noi, può darci una mano come tutti gli altri. Ha un grande spessore visto che è il capitano, ma mi aspetto molto da tutti. Pandev? Oltre ad essere un grandissimo giocatore, è una persona che ha un grande valore all’interno del gruppo. È Schöne? Conosciamo tutti che tipo di giocatore sia, ha giocato in una grande squadra come l’Ajax. Non è ancora al livello dello scorso anno, ma sono sicuro che ci darà un aiuto importante "

Infine un commento su Gasperini