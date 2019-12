Thiago Motta-Genoa: è finita dopo il ko con l'Inter! Arriverà Diego Lopez

Il ko contro l'Inter è stato fatale per Thiago Motta che deve già dire addio al Genoa, in quella che è stata la sua prima esperienza come allenatore di una prima squadra (aveva debuttato nel PSG U19). Si è attende solo il comunicato ufficiale da parte del club, ma lo stesso allenatore era stato 'avvisato': in caso di sconfitta a San Siro, sarebbe stato esonero.

Thiago Motta al Genoa: un punto a Napoli, una buona partita con la Juve e nulla di più

Nonostante un punto conquistato al San Paolo e un ko più che onorevole contro la Juventus allo Stadium, l'avventura di Thiago Motta al Genoa non è mai decollata. Subito un successo contro il Brescia per 3-1 alla prima panchina (era arrivato il 22 ottobre dopo l'esonero di Andreazzoli), ma poi il Genoa non è più riuscito a vincere, collezionando 3 pareggi e 5 sconfitte. Quello che fa più male era sicuramente quello del derby contro la Sampdoria, ma il 4-0 patito in casa dell'Inter ha segnato la fine di Thiago Motta.

Genoa, Arriva Diego Lopez

Sulla panchina del Genoa arriverà invece Diego Lopez che, in stagione, era stato contattato da Cellino per sostituire Corini sulla panchina del Brescia, prima dell'arrivo di Fabio Grosso (poi esonerato con il ritorno di Corini). Diego Lopez aveva declinato l'offerta perché sotto contratto con l'Atlético Peñarol, che ha portato fino alla finale del campionato di Apertura in Uruguay (poi persa, con arrivo di Diego Forlan al suo posto). Lopez è già in partenza per l'Italia per discutere del contratto che lo legherà al Genoa fino a giugno 2020, con opzione per un secondo anno in caso di salvezza. Diego Lopez ha già lavorato come allenatore in Italia, guidando per due stagioni il Cagliari, oltre al Bologna e al Palermo.