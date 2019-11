Tifoso del Celtic accoltellato a Roma; arrestati 12 ultras della Lazio

L'accoltellamento è avvenuto verso le 2.30, qualche ora dopo la partita fra Lazio e Celtic. Il tifoso, di circa 20 anni, è stato preso d'assalto da un uomo che lo ha colpito con una lama nella zona lombo sacrale, per poi dileguarsi su un mezzo pubblico e far perdere le sue tracce. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il ferito in codice giallo, oltre ai carabinieri. I militari del Nucleo investigativo hanno proceduto ai rilievi di rito.

12 arrestati

I poliziotti della Digos hanno arrestato 12 tifosi della Lazio per gli scontri della notte in piazza Risorgimento, a Roma, dopo la partita tra Lazio e Celtic. Gli ultras biancocelesti saranno processati con rito direttissimo questa mattina nel tribunale della Capitale.