Tite su Paquetà: "Parole di Rivaldo? Lucas grande giocatore e lo dimostrerà sul campo"

Rivaldo aveva lanciato l’allarmene. Non si può dare la maglia n° 10 a Paquetà, un giocatore che per la pressione finisce in panchina all’intervallo durante Brasile-Argentina. Questa la dichiarazione di un ex giocatore che ha fatto la storia della Nazionale brasiliana, ma il ct Tite continua a preservare il suo Paquetà.

" Bisogna stare tranquilli con Paquetà, avendo sbagliato i primi due passaggi ha perso un po’ di fiducia, ma ha talento. Ci vuole calma. Lucas è un grande giocatore e lo dimostrerà sul campo, aumentando il livello del suo rendimento nel Milan. [Ct Tite in conferenza stampa] "

Serve quindi avere pazienza. Anche se il debutto con la maglia n° 10 di Paquetà è stato da dimenticare, venendo - appunto - sostituito dopo 45 minuti, dopo un primo tempo incolore contro l’Argentina. La maglia n° 10, comunque, tornerà presto sulle spalle di Neymar, una volta che l’attaccante del PSG sarà rientrato dall’infortunio.