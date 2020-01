Todibo-Milan: c'è il sì del giocatore! Il Barcellona vuole avere il diritto di recompra

Massara è tornato a Milanello con buone notizie. Il ds del Milan era volato a Barcellona subito dopo la conferenza di presentazione di Ibrahimovic, con l’obiettivo di convincere Todibo a vestire la maglia rossonera. Missione compiuta, con Massara che ha incassato il sì del classe ’99 e del suo agente: c’è intesa sia sul piano economico, che sul piano tecnico visto che il difensore voleva essere rassicurato circa il suo utilizzo in campo, considerando le sue poche presenze collezionate in un anno di Barcellona (5 presenze totali in da gennaio 2019 ad oggi).

20 milioni per il prestito

Niente prestito secco però, il Milan ha studiato la formula del prestito con diritto di riscatto (formula che piace al giocatore), con riscatto fissato a 20 milioni. Il Barcellona aveva pagato il giocatore solo 1 milione al Toulouse, come indennizzo, e sarebbe comnque una buona plusvalenza per i catalani rivenderlo a 20 milioni. Rimane, però, un buco nell’acqua del mercato blaugrana, ecco i catalani sperano di inserire una clausola di recompra validanelle prime due stagioni (25 milioni al termine della prima stagione di Todibo in rossonero, 30 milioni al termine della seconda). Un po’ come fatto ai tempi per Piqué e tanti altri.