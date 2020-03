Tommasi a Lotito: "Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i giocatori non so cosa ha in mente"

" Tornare in campo ora è solo utopia. Alcuni presidenti sono come i musicisti del Titanic: suonano mentre la nave affonda "

Damiano Tommasi non fa i nomi ma in una lettera sul sito dell’Assocalciatori torna a sventolare l’ipotesi che nessuno vorrebbe prendere in considerazione: l’annullamento del campionato.

" Si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno. L’annullamento va preso in considerazione. Purtroppo se si sforasse oltre il 30 giugno verrebbe fuori un casino, un’infinità di calciatori che, rispettando le regole, si trovano ad aver firmato per altri club, con decorrenza il primo luglio; ci sono i prestiti, gli svincolati. Il 30 giugno ci sono i bilanci da presentare ed è un problema per i club. Dovrà essere studiato uno scivolo, verrà fatta una moratoria, allungando gli accordi. "

"Taglio degli stipendi? No ad obblighi"

Il numero dell’AIC non tira in mezzo Claudio Lotito ma manda un messaggio indiretto chiaro, al numero uno biancoceleste che non demorde dall’idea di far riprendere alla sua squadra gli allenamenti.

" Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di giocatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test e ci sono più asintomatici di quelli che si pensa. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare in casa. Tutti, nessuno escluso. "

Altro tema molto caldo è quello del taglio degli stipendi. Apertura al dialogo ma Tommasi è convinto che non sia giusto porre obblighi.

" Siamo consapevoli che quello inerente i contratti sia un tema da affrontare, ma non adesso. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito. L’AIC non può imporre ai calciatori di accettare eventuali tagli. Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli. Noi troviamo un'intesa sull'accordo collettivo e sul minimo federale di 30.000 euro lordi all'anno che è molto usato in Lega Pro. Non capisco che tipo di accordo ci propongono anche perché, ripeto, non siamo in grado di obbligare gli associati ad accettarlo. Siamo d'accordo con la Lega dì anticipare le ferie estive e di considerare questi giorni come vacanze per ridurre le ferie a luglio. Su questo nessun problema. Sugli stipendi vedremo.... "