Tommasi: "UEFA dia una mano economica. Taglio stipendi? Devo pensare a Serie C e calcio femminile"

Molto probabilmente, prima di giugno non si potrà ripartire. Gravina e la FIGC hanno un progetto per ricominciare il 20 maggio, ma tutto è ancora in evoluzione. Intanto la Lega Calcio Serie A ha chiesto all'AIC di procedere con la riduzione degli stipendi dei giocatori, anche se nessun accordo è stato trovato. Damiano Tommasi ci riproverà settimana prossima, ma il presidente dell'AIC chiede equità, anche per non mandare in crisi i club delle serie minori.

" Siamo stati interpellati due volte dalla Lega, non so quale sia l'oggetto da contendersi. Abbiamo cercato un'intesa che non escludo possa esserci nei prossimi giorni. Abbiamo parlato di norme legate all'accordo collettivo, spostando termini, al quale abbiamo aderito. Vogliamo capire qual è l'idea della Lega che dice soltanto di sospendere gli stipendi. In questo momento fare polemiche è fuori luogo, visto il momento. Sospensione e cancellazione sono due cose diverse, oggi non c'è nessuno stipendio da sospendere, ci sarà tempo e modo per prendere un accordo a seconda di come va il campionato "

" Da quando è nata l’AIC nel 1968, definita come il sindacato dei nababbi, il calciatore è visto come quello che guadagna troppo e quindi è un messaggio molto popolare. Il taglio degli stipendi, unito all’esigenza di gestire la crisi economica, diventa quindi un tema fin troppo facile, condito da molta demagogia. È chiaro che i calciatori faranno la loro parte e dobbiamo capire cosa faranno gli altri, dalle Leghe alla FIGC, fino alla UEFA e alla FIFA, perché abbiamo detto che non ci sono solo calciatori di fascia alta, ma esistono anche i calciatori di Lega Pro, i dilettanti, il calcio femminile e si rischia che questa parte scompaia. [Damiano Tommaso a Radio Punto Nuovo] "

La Juventus ha già fatto un accordo con i suoi giocatori

" Ne eravamo a conoscenza, è stato un accordo che ha trovato l'intesa tra tutti i tesserati, quindi non può far altro che piacere, anche alla Lega. Accordo lineare per tutti? C'è un accordo collettivo fissato con la Lega, è ovvio che se le società ed i calciatori - a livello individuale o collettivo - giungono ad accordi, tutto fila liscio. In altre società c'è bisogno del nostro appoggio e noi ci siamo "

Come funziona nelle altre Leghe?

" Con la Lega Pro abbiamo portato avanti il tema, ancora non chiarito del tutto. Tutti gli accordi devono essere rispettati dalle parti, basta che tutti siano d'accordo, ma ognuno può organizzarsi su basi diverse. Non so chi mette voci in giro sulla nostra indisponibilità, il nostro lavoro è far sì che vengano rispettate le regole "

" Abbiamo aperto un conto corrente a supporto di ogni singola organizzazione dei giocatori ad ogni livello, quelli della Lega Dilettanti devolvono le multe dell'anno. Con la Lega Pro siamo in continua discussione, quanti più soggetti partecipano, tante più possono esserci le soluzioni. Percentuale fissata? Non stiamo trattando di nulla, perché nulla è stato chiesto. Stiamo parlando con la Lega Pro per tutelare i contratti minimi, per far sì che questa crisi non si ripercuoterà troppo sui club. La nostra preoccupazione in questo momento è anche la sopravvivenza delle società. Un giocatore in scadenza di contratto avrà posizioni diverse rispetto a chi ha altri anni di contratto "

" La Premier League chiede il 30% dello stipendio, finanziando chi sta sotto. Le altre istituzioni come partecipano alla situazione? C'è un grande tema, non si capisce il destino della stagione, che cambierebbe la prospettiva dei club. Nell'eventualità in cui la stagione si chiudesse prima, c'è una prospettiva, ma magari non si porta neppure a termine. Da parte nostra non c'è chiusura, in nessun caso "

E il calcio femminile?

" Ultimamente, è stata una splendida realtà, ma lo è tuttora, che ha coinvolto tutti. Da adesso o comunque dal momento in cui tutto sarà finito, quali saranno gli investimenti in questa direzione? Ci sarà ancora l'entusiasmo che ha accompagnato le ragazze prima del grande stop? Sono dubbi leciti, mi auguro che tutto ciò non si verifichi. E lo stesso vale per i ragazzi di Serie C e D che nella peggiore delle ipotesi potrebbero addirittura cercare altro. Spiace avere certe paure e avrei volentieri evitato parlarne "

La UEFA e l'ECA vogliono ricominciare a giocare

" Sarà il comitato scientifico a capire se si può continuare o no. In consiglio federale capiremo eventualmente come fare, ma solo se verrà dichiarata la possibilità da chi ha la responsabilità per la salute "

" I programmi non li può dettare nessuno, né la UEFA, né la FIFA, né la FIGC, né la stessa Associazione Calciatori. Li detta il Coronavirus e noi purtroppo siamo chiamati a ragionare sui programmi nella totale incertezza su quando poter tornare in campo. È notizia di oggi che in Spagna, che ha ormai superato l’Italia nel numero dei contagi, prolungheranno lo stop fino a fine aprile. Bisogna capire se questa epidemia ci darà il tempo e la possibilità di ricominciare "

" Alcune istituzioni, come FIFA e UEFA, potrebbero mettere a disposizione dei fondi per limitare le problematiche economiche "