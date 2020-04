Tonali: "Torneremo a giocare solo quando sarà possibile. Il paragone con Pirlo? Mi ispiro a Modric"

In questi giorni di quarantena forzata per tutti gli sportivi ed ovviamente anche per i calciatori, il nome di Sandro Tonali: 21enne centrocampista del Brescia e già nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini è uno dei più chiacchierati. Juventus, Inter, PSG, Manchester United tutti lo vogliono e la sensazione è che chi lo vorrà strappare a Cellino dovrà scucire davvero un bell’assegno. Il talento di Lodi che tutti paragonano a Pirlo però in questo momento non pensa a dove giocherà l’anno prossimo ma alla sofferenza che sta portando nella sua regione (la Lombardia) questa emergenza Coronavirus.

" Cellino pronto a ritirare il Brescia in caso di obbligo di tornare in campo? Sto col presidente. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile, non un giorno prima. Si è giocato anche troppo, prima di interrompere. Ricordo l’atmosfera surreale della partita col Sassuolo, l’ultima. Non aveva senso. Qui parliamo di morti, di ospedali, di salute. Il pallone è una festa. Io posso anche essere pronto a giocare, ma la gente lo è? Festeggiare per un gol? Arrabbiarsi per una sconfitta? Con quello che sta succedendo? Non scherziamo. La mia famiglia è a Lodi, io vivo a Brescia. Non vedo il mio papà e la mia mamma da due mesi. Il calcio è una cosa, la vita vera un’altra. E lo dice uno per il quale il calcio è tutto, un sogno che si sta avverando. "

"Se torneremo a giocare, sarà diverso"

" La salute viene prima di tutto. Quando si potrà giocare, giocheremo. A porte chiuse, se così si deciderà. Ma, vedrete, sarà un altro Brescia. Perché giocheremo anche per chi sta soffrendo, per chi ha perso un nonno o un papà, per chi allo stadio non ci sarà. Daremo quello che non siamo riusciti a dare fin qui. Perché solo chi vive a Brescia o Bergamo sa quello che stiamo passando. È come la guerra. Da fuori forse non si può capire. Ma credo che tutti usciremo migliori da questa emergenza mondiale. Cosa sto imparando? A dare il peso alle cose. Abito a Cellatica, un paese appena fuori Brescia. Qui si sentono ambulanze a tutte le ore del giorno e della notte, gli ospedali sono in una situazione drammatica. Ho la fortuna di poter stare accanto alla mia ragazza. Stiamo insieme da cinque mesi. Uno, passato in quarantena. Insomma, sto bene. Ma non posso non pensare a chi soffre. Anche solo a chi un giardino o un cortile non ce l’ha. Mia nonna a Sant’Angelo Lodigiano è a casa rinchiusa da un mese. Non può andare al cimitero a portare i fiori al nonno. Per lei è una privazione immensa. Come fai a non pensare a tutto a questo? "

"Brescia-Atalanta amichevole post emergenza Covid-19? Si dovrebbe giocare ogni anno"

" Brescia-Atalanta, partita della memoria post emergenza? È una grande idea. Con l’incasso da distribuire agli ospedali, a chi ha sofferto. Andrebbe organizzata tutti gli anni, d’estate. Per non dimenticare. Perché quando tutto questo inferno sarà finito, non dovremo dimenticare. Taglio degli stipendi, favorevole o contrario? Ognuno deve fare la propria parte. "

"Il paragone con Pirlo? Solo per i capelli. Valgo 300 milioni? Fa effetto ma al mercato non penso"

" Tante squadre mi vogliono? Non ci penso, non m’importa, non ora. E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Cellino dice che valgo 300 milioni? Il presidente mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità. Il paragone con Pirlo? Colpa dei capelli. Non mi dà fastidio, figuriamoci, però per me non è un paragone adatto. Avere somiglianze è una cosa, ma poi in campo è tutto diverso, Pirlo aveva una 2qualità pazzesca. Non so chi riuscirà a raggiungerlo. Io sono cresciuto nel mito di Gattuso ma nel calcio odierno mi ispiro a Modric. "