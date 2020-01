Seconda vittoria con 7 reti per l'Atalanta, dopo quelle rifilate all'Udinese nel girone di andata. Questa volta la Dea dilaga in trasferta, in casa di un Torino sconcertante, ma sopraffatto dallo splendore del gioco della band di Gasperini. Ilicic fa tripletta, segnando anche da metà campo. Muriel entra all'82' e ne segna due, ispirato dal Papu Gomez. Le altre reti sono di Gosens e Zapata. Mazzarri contestato dai tifosi granata, che chiedono a Cairo l'esonero, con la squadra prossima a metà classifica a 27 punti. L'Atalanta si riprende ampiamente dall'inattesa sconfitta contro la SPAL, riagganciando momentaneamente la Roma al quarto posto a quota 38.

Il tabellino

TORINO-ATALANTA 0-7

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meïté, Laxalt (65' Millico); Verdi (79' Edera), Berenguer (78' Lyanco); Belotti. All.: Mazzarri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon (57' Pasalic), Freuler, Gosens (82' Muriel); Gomez; Ilicic (71' Malinovskyi), Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 17', 53' e 54' Ilicic (A), 29' Gosens (A), 45'+1 rig. Zapata (A), 86' rig. e 88' Muriel (A).

Assist: Palomino (A, 0-1), Gomez (A, 0-5).

Note - Recupero: 0+0. Espulso: 76' Izzo (T) per doppia ammonizione. Espulsi: 76' Izzo (T) per doppia ammonizione, 89' Lukic (T) per gioco scorretto. Ammoniti: de Roon, Hateboer, Sirigu.

La cronaca della partita in 17 momenti chiave

17' - MIRACOLO DI SIRIGU! Cross dalla sinistra di Ilicic e colpo di testa angolatissimo di Palomino: la palla viene schiacciata a terra ma il portiere del Torino è bravissimo a respingere.

17' - GOL DELL'ATALANTA CON ILICIC! Palomino, in scivolata, disarciona il pallone dai piedi di Laxalt sulla sinistra e mette in mezzo, trovando la deviazione vincente, da due passi, dello sloveno: 0-1!

19 - DE SILVESTRI RISPONDE SUBITO! Palla angolatissima sullo stacco di testa in seguito al cross mancino di Laxalt: Gollini, però, è attento e neutralizza.

22' - USCITA PROVVIDENZIALE DI SIRIGU, che salva capra e cavoli sull'incursione in area di Gosens.

28' - ALTRO DOPPIO MIRACOLO DI SIRIGU! Palla in mezzo di Gomez, deviata al centro da Zapata, Freuler tira due volte all'angolino da due passi, ma il portiere granata respinge in entrambi i casi.

29' - GOL DELL'ATALANTA CON GOSENS! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ribattuto di testa da Djidji, spettacolare volée da fuori del laterale tedesco: palla angolatissima, potente e nulla da fare per Sirigu. E' 0-2!

45'+1 - GOL DELL'ATALANTA SU RIGORE CON ZAPATA! Doppio sgambetto di Lukic su Ilicic: il primo fuori, il secondo dentro l'area di rigore granata: dal dischetto, il colombiano spiazza Sirigu e fa 0-3!

49' - LUKIC DI CONTROBALZO DALLA LUNGA DISTANZA! La palla sfiora il palo alla sinistra di Gollini. Ora, il Toro, se non altro ci prova...

50' - DIAGONALE MANCINO DI BELOTTI! Conclusione ravvicinata ma Gollini risponde benissimo in respinta.

53' - GOL DA CENTROCAMPO DI ILICIC! Lo sloveno batte, a sorpresa, un calcio piazzato dalla lunetta di metà campo, approfittando della distrazione di Djidji, che si era appena voltato e sorprendendo dalla lunghissima distanza Sirigu: 0-4!

54' - GOL DELL'ATALANTA CON ILICIC! TRIPLETTA! Grande azione in velocità Zapata-Gomez-Ilicic e sinistro all'angolino dello sloveno, sfuggito per l'ennesima volta a uno sciagurato Djidji: 0-5!

58' - PALO DI GOMEZ! Occasione all'altezza del dischetto con Sirigu che devia il pallone sul legno, per poi recuperarlo in un secondo momento.

72' - CI PROVA MALINOVSKYI, APPENA ENTRATO! Sinistro dal limite con palla larga di pochissimo.

76' - ESPULSO IZZO, che rifila a Djimsiti un calcione a metà campo e si becca il secondo giallo! Torino pure in inferiorità numerica...

86' - GOL DELL'ATALANTA SU CALCIO DI RIGORE CON MURIEL! Appena entrato dalla panchina, il colombiano spiazza Sirigu su penalty assegnato per uno sconsiderato tackle in area di Meïté su Toloi: 0-6!

88' - GOL DELL'ATALANTA CON MURIEL! Diagonale fulminante, col sinistro, sull'ennesima imbeccata di Gomez: 0-7!

89' - ESPULSO ANCHE LUKIC! Fallaccio di frustrazione sul Papu Gomez a metà campo e Toro in 9 uomini.

MVP

Ilicic. In serata di grazia. Apre le danze in tap in al 17, conquista un rigore a fine primo tempo, ne fa altri due a inizio ripresa, di cui uno su punizione da metà campo. Spettacolo puro.

Fantacalcio

Promosso: Muriel. Destinato al più classico degli "sv", entrato in gioco all'82', trova il modo di cambiare totalmente destino alla propria pagella con una doppietta giunta nel giro ci 120 secondi: un gol dal dischetto e uno su bellissimo diagonale mancino. Cosa chiedergli di più.

Bocciato: Djidji. prestazione imbarazzante del difensore franco-ivoriano. Costantemente fuori posizione, si fa prendere in mezzo da tutte le triangolazione offensive atalantine. Marca malissimo e la fotografia della sua prova è quando, su calcio di punizione da metà campo, dà le spalle a Ilicic che beffa tutti con un gol incredibile. Ci pensi bene il Lecce, che lo cerca sul mercato invernale, prima di proseguire la trattativa...

