Torino-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Squalificati: Aina, Rincon

Indisponibili: Baselli, Zaza

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

Dalla stagione 2016/17, dopo essere rimasta imbattuta per cinque sfide di fila contro il Torino (2V, 3N), l'Atalanta ha perso le due più recenti contro i granata.

L'ultimo successo dell'Atalanta in casa del Torino in Serie A risale all'aprile 2007 (1-2): da allora sei successi granata e tre pareggi.

Nelle ultime quattro stagioni in cui il Torino ha perso almeno nove delle prime 20 partite di un campionato di Serie A, ha trovato la retrocessione a fine anno.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro la SPAL, l'Atalanta potrebbe uscire sconfitta per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2019, quando perse la seconda proprio con il Torino.

L'Atalanta conta ben cinque giocatori con almeno cinque reti all'attivo in questa Serie A: record in questo campionato.

Con 20 tiri a partita, l'Atalanta è la squadra che effettua in media più conclusioni nei Top-5 campionati europei - per la Dea una crescita continua: i tentativi erano infatti mediamente 17 nella Serie A 2018/19, 15 nel 2017/18.

L'Atalanta è la squadra contro cui Andrea Belotti ha giocato più partite di Serie A senza mai trovare la rete (10) – le altre quattro squadre contro cui non ha segnato, sono state affrontate solo due volte dall’attaccante del Torino.

Il portiere del Torino Salvatore Sirigu ha tenuto la porta inviolata nel 25% delle partite giocate in questo campionato (5/20), mentre aveva chiuso la passata stagione con il 39% di clean sheet (14/36).

Josip Ilicic ha realizzato nove reti nelle sue ultime nove presenze di campionato: con il prossimo gol lo sloveno dell'Atalanta supererà Paolo Rossi nella classifica dei marcatori all-time della Serie A (entrambi a quota 82).

Duván Zapata ha segnato quattro reti in nove sfide di Serie A contro il Torino: tra le squadre affrontate più di due volte nella competizione tuttavia, i granata sono quelli contro cui l'attaccante dell'Atalanta ha registrato la più bassa percentuale di vittorie (11% - 1/9).