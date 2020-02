Mazzarri out, c'è Longo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il presidente del Torino Urbaino Cairo avrebbe già comunicato a Walter Mazzarri l'esonero. Al suo posto arriverà l'ex allenatore della Primavera granata Moreno Longo (già sulle panchine di Pro Vercelli e Frosinone). Fatale per il tecnico di San Vincenzo il pesante poker incassato al Via del Mare per mano del Lecce, seguito al 2-4 d.t.s. in Coppa Italia contro il Milan e allo 0-7 dello Stadio Olimpico Grande Torino contro l'Atalanta di Gasperini.

La nostra opinione: Decisione sacrosanta dopo i continui rovesci incassati dal povero Toro... Di certo questa squadra avrebbe avuto bisogno di una campagna acquisti ben diversa per rinforzarsi, ma ora è fondamentale ritrovare la dignità perduta.

Moreno LongoLaPresse

Brescia, Diego Lopez resta sullo sfondo

Massimo Cellino ha confermato la fiducia ad Eugenio Corini con un comunicato emesse domenica pomeriggio, ma secondo la Gazzetta dello Sport Diego Lopez rimarrebbe sullo sfondo. Il suo subentro sulla panchina del Brescia non è dunque un’ipotesi da scartare.

La nostra opinione: Cellino ha già commesso l'errore di sollevare Corini dall'incarico facendo perdere al Brescia un mese fondamentale in ottica salvezza, un ulteriore esonero potrebbe essere la pietra tombale sulle velleità del Brescia... E la piazza gli si rivolterebbe nuovamente contro!