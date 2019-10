Urbano Cairo lo ha difeso a più riprese ma si è incrinato (probabilmente) inesorabilmente qualcosa nel rapporto fra Walter Mazzarri e i tifosi del Torino. Alla vigilia della sfida contro la Lazio, trasferta che precede il sentitissimo derby contro la Juventus, la “Curva Maratona” e gli “Ultras Granata” con un comunicato duro chiede al patron granata l'esonero dell'allenatore (che non siederà in panchina all’Olimpico perché squalificato per somma di ammonizioni), per motivi tecnici ma anche ambientali. A condannare il tecnico toscano, oltre i pessimi risultati (2 punti nelle ultime 4 gare e una sola vittoria nelle ultime 7 giornate) anche il riferimento a prendere come esempio di comportamento per uscire dalla crisi, l’atteggiamento di Chiellini, il capitano della Juventus. Un'affermazione che rischia di costare molto cara al tecnico di San Vincenzo.

Comunicato della Curva Maratona

" Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere. E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettarlo, secondo noi. Non deve!". "

Gli ultras si riferiscono a un passaggio della conferenza stampa del tecnico toscano alla vigilia del match contro il Cagliari:

" Io porto sempre ad esempio Chiellini, che ho allenato (ai tempi di Livorno, ndr). In allenamento ha il fuoco negli occhi, si scorda sempre ciò che ha fatto il giorno prima. Un punto di riferimento per tutti i difensori e per la Nazionale: bisogna ritrovare questi valori". "