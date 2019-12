Torino-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi. All. Mazzarri

Squalificati: Edera

Indisponibili: Belotti, Iago Falque, Lyanco, Zaza

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boateng, Pezzella, Ribery

Statistiche OPTA

La Fiorentina ha trovato la via del gol in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Torino - in questo parziale la Viola ha subito solo due sconfitte (10V, 8N).

Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Torino e Fiorentina in casa dei granata entrambe le squadre hanno trovato la rete: 14 gol nel parziale, 2.8 di media a match.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (2N, 6P).

Il Torino ha perso le ultime due gare casalinghe di Serie A, non infila tre sconfitte consecutive interne da marzo 2014.

Tra le squadre presenti in entrambi i campionati di Serie A 2018/19 e 2019/20, solo il Genoa (cinque) ha vinto meno partite della Fiorentina (sei su 33) in questo anno solare.

Considerando solo i primi tempi di questo campionato, il Torino avrebbe 12 punti, solo la Sampdoria ne conta meno (nove).

Torino e Fiorentina hanno entrambe realizzato cinque gol in seguito a un cross, solo Inter (sei) e Cagliari (sette) hanno fatto meglio in questo campionato.

Nella Serie A in corso solo la Sampdoria (83%) ha realizzato in percentuale più gol della Fiorentina (72% - 13 su 18) nei secondi tempi.

Andrea Belotti non ha trovato alcun gol negli ultimi quattro match casalinghi di campionato dopo che nelle precedenti nove partite allo stadio Olimpico Grande Torino aveva realizzato ben 10 reti. L’attaccante del Torino ha segnato quattro reti contro la Fiorentina in Serie A, tre di queste però al Franchi.

Con Federico Chiesa titolare la Fiorentina ha vinto il 26% delle gare negli ultimi due campionati (12 su 46), senza l’esterno classe ’97 dal primo minuto i viola non hanno ottenuto alcun successo (3N, 3P).