Torino, il muro vale un'altra vittoria: 1-0 al Bologna firmato Berenguer

La settimana perfetta del Torino è completata da un successo tanto sofferto quanto prezioso sul Bologna. Il gol in apertura di Berenguer, su assist del solito Belotti, viene difeso dai granata con le unghie e con i denti fino al 90’. Il muro regge nonostante le nitide occasioni dei felsinei, sprecate in primis da Palacio che colpisce anche un palo. Mazzarri si gode così i tre punti dopo aver espugnato Roma e aver passato il turno in Coppa Italia ai rigori, al termine della battaglia contro il Genoa. L’unica nota stonata è la sostituzione di Verdi che non viene per nulla digerita dal trequartista.

Il tabellino

Torino-Bologna 1-0

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Aina; Verdi (61’ Laxalt), Berenguer (81’ Edera); Belotti. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani (72’ Skov Olsen), Mbaye; Schouten, Poli (82’ Dominguez); Orsolini (77’ Santander), Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Piccinini della Sezione di Forlì

Gol: 11’ Berenguer (T)

Assist: Belotti

Ammoniti: De Silvestri, Bani, Lukic, Sirigu, Izzo, Santander, Laxalt, Sansone

Note: ammonito Mazzarri, recupero 2' + 4'

Il momento social