Sotto il diluvio dell'Olimpico Grande Torino, l'Inter regola senz'appello, 3-0, la formazione di Walter Mazzarri, sempre più traballante sulla panchina granata. A segno Lautaro Martinez, de Vrij e Lukaku. I nerazzurri si riportano a 34 punti -1 dalla Juventus. Torino che, invece, resta ancorato a 14. Partita cominciata con 10' di ritardo per la pioggia incessante che non ha mai abbandonato i 22 in campo, tra i quali si contano anche gli infortuni di Belotti e Barella. Il "Gallo" esce di scena già al 14' dopo una brutta caduta sul fianco sinistro; il centrocampista ex Cagliari, invece, sul finire del primo tempo per una distorsione al ginocchio destro, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

L'esultanza di Stefan de Vrij per il gol del 2-0, Torino-Inter, Getty ImagesGetty Images

Il tabellino

TORINO-INTER 0-3

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (56' Aina); De Silvestri, Baselli (71' Berenguer), Lukic, Meïté, Ansaldi; Verdi, Belotti (14' Zaza). All.: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio (83' Dimarco), Vecino, Brozovic, Barella (45'+3 Valero), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez (69' Candreva). All.: Conte.

Arbitro: Fabio Maresca.

Gol: 12' Lautaro Marinez (I), 32' de Vrij (I), 55' Lukaku (I).

Assist: Vecino (I, 0-1), Biraghi (I, 0-2), Brozovic (I, 0-3).

Note - Recupero: 3+2. Ammoniti: Lautaro Martinez, D'Ambrosio, Izzo, Skriniar, Aina.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

8' - HANDANOVIC! Smanaccia in area piccola un insidiosissimo cross di Ansaldi dalla sinistra.

12' - GOL DELL'INTER CON LAUTARO MARTINEZ! Scattato a tutta velocità dopo una spiazzata di Vecino sul rinvio di Handanovic, l'argentino si è ritrovato a tu per tu con Sirigu, fulminato con un destro a fil di palo: 0-1!

Il gol di Lautaro Martinez, Torino-Inter, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

14' - BELOTTI COSTRETTO A USCIRE PER INFORTUNIO! Il Gallo, dopo una brutta caduta sul fianco sinistro dopo un contrasto aereo, non ce la fa: al suo posto, dentro Simone Zaza.

28' - HANDANOVIC! Altra respinta d'istinto sul potente mancino di Ansaldi.

28' - CONTROLLO E TIRO IN AREA DI VERDI! Palla rasoterra che sfiora il palo, deviata in calcio d'angolo.

29' - IL TORINO CI PROVA ANCHE CON NKOULOU! Girata in area sugli sviluppi del tiro dalla bandierina: palla alta di poco.

31' - SIRIGU MIRACOLOSO SU LUKAKU! Colpo di testa del nazionale belga su cross dalla sinistra di Biraghi e respinta d'istinto del portiere granata.

32' - GOL DELL'INTER CON DE VRIJ! Calcio d'angolo battuto corto dai nerazzurri, cross lungo dalla destra di Biraghi sul palo più lontano e tocco vincente da due passi del difensore olandese, lasciato troppo solo da Izzo: 0-2!

Stefan de Vrij trova il gol del momentaneo 2-0 dell'Inter al Torino, Getty ImagesGetty Images

42' - BARELLA IN CONTROPIEDE LANCIATO DA LUKAKU! Destro potente respinto da Sirigu da parte dell'ex Cagliari. Che subito dopo dopo la conclusione s'infortuna al ginocchio ed è costretto a uscire. Al suo posto, Borja Valero.

45'+3 - PARATA SENSAZIONALE DI HANDANOVIC!, che chiude la saracinesca alla conclusione ravvicinata di De Silvestri su assist dalla destra di Verdi.

48' - IZZO! Colpo di testa sottoporta su punizione dalla sinistra di Verdi: palla fuori di pochissimo e Torino vicino al gol e a riaprire il match.

55' - GOL DELL'INTER CON LUKAKU! Beozovic lo libera in area, l'attaccante belga resiste alle cariche di Bremer e, con un destro basso a incrociare fa secco Sirigu: 0-3!

Romelu Lukaku, Bremer, Torino-Inter, Getty ImagesGetty Images

66' - BEL CALCIO DI PUNIZIONE DI VERDI! Sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali, con straordinaria deviazione di Handanovic in calcio d'angolo.

83' - LUKAKU SFIORA IL 4-0 PER L'INTER! Porta avanti il pallone, punta l'avverario e, in caduta, fa partire un sinistro basso a giro col pallone che sfiora il palo più lontano.