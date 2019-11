Un derby intenso, poco spettacolare e che ancora una volta premia la Juventus e condanna il Torino. I bianconeri vincono 1-0 e a decidere la partita è uno degli uomini più discussi, quel De Ligt che nelle prime apparizioni aveva tutt'altro che convinto: il difensore olandese ex Ajax firma il gol che vale 3 punti al 70' su assist di Higuain e si riscatta dopo una disattenzione nel primo tempo che poteva costare cara alla squadra di Sarri (tocco di braccio in area). Quarta sconfitta nelle ultime 6 partite per il Toro di Mazzarri: il futuro del tecnico livornese rimane in bilico, anche se a Belotti e compagni c'è poco da rimproverare.

Il tabellino

Torino-Juventus 0-1

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Aina, Baselli (85' Millico), Rincon (74' Zaza), Meité, Ansaldi; Verdi (80' Lukic), Belotti. All.: Mazzarri.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur (76' Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (67' Ramsey); Dybala (60' Higuain), Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Gol: 70' De Ligt (J).

Assist: Higuain (J, 0-1)

Ammoniti: Ola Aina, Ansaldi, Baselli, Belotti (T), Bentancur, Cuadrado (J).

Note - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 10 momenti chiave

11' IL TORO CHIEDE IL RIGORE! Rimessa laterale lunga a centro area, De Ligt interviene con il braccio largo e colpisce il pallone. Doveri lascia correre, la VAR non interviene. Resta qualche dubbio.

27' OCCASIONE JUVE! Pjanic in profondità per Ronaldo che controlla con il petto e, appena dentro l'area decentrato sulla destra, spara alto.

32' DYBALA IMPEGNA SIRIGU! Grande spunto dell'argentino che arriva al limite dell'area palla al piede e calcia: il portiere granata respinge con i pugni. Brivido per il Toro!

36' TORO VICINO AL GOL! Belotti evita De Sciglio con un secco dribbling, entra in area e tocca per l'accorrente Meité che calcia di prima intenzione con il destro sparando alto.

45' SIRIGU SALVA IL TORO! Sugli sviluppi del corner Ronaldo spara col sinistro, De Ligt devia da due passi e il portiere granata respinge con una mano con un riflesso straordinario.

56' ANCORA SIRIGU! Altra grande parata del portiere del Toro che dice no a un diagonale rasoterra di Ronaldo indirizzato nell'angolino basso.

70' HIGUAIN STREPITOSO! SIRIGU C'È! Punizione dalla destra di Bentancur e spettacolare destro al volo di Higuain indirizzato sotto la traversa. Fantastica la risposta di Sirigu che alza in corner. Sarebbe stato un gol meraviglioso.

70' GOL DELLA JUVENTUS! DE LIGT! Su un corner dalla sinistra il pallone arriva sul secondo palo dove Higuain la rimette in mezzo, da due passi De Ligt insacca con il destro. Grave disattenzione della difesa del Torino.

71' SZCZESNY SALVA LA JUVENTUS! Immediata la reazione del Torino con Ansaldi che entra in area dalla sinistra e spara sul primo palo: grande riflesso del portiere polacco che mette in corner.

85' SIRIGU NEGA IL 2-0 A RAMSEY! Su un buco centrale della difesa del Toro il gallese è tutto solo davanti a Sirigu che gli chiude lo specchio della porta in uscita. Occasionissima per la Juventus!