C'è un legame speciale che unisce Cristiano Ronaldo e i derby. Perché quando il portoghese sente aria di stracittadina, si esalta e lascia quasi sempre il segno. Nel corso della sua carriera CR7 ne ha vissuti tanti: i primi a Manchester in Premier League con la maglia del Manchester United, poi a Madrid dove la rivalità più accesa è naturalmente quella con l'Atletico, sia in Liga che in Champions League. E infine in Italia lo scorso anno contro il Torino, infilzato sia all'andata che al ritorno. Certo, dire che Ronaldo sia un uomo derby suona come una banalità: uno come lui è decisivo sempre e comunque, a prescindere dall'avversario di turno. Eppure i numeri dicono che i granata di Walter Mazzarri, alle prese con una pesante crisi di gioco e di risultati, possano già considerare CR7 la loro bestia nera anche se finora l'hanno affrontato solamente 2 volte.

Il doppio precedente della scorsa stagione

Alla sua prima annata in Serie A, Cristiano Ronaldo ha lasciato il segno in entrambi i derby di campionato contro il Toro. All'andata, quando la sfida si giocava in casa dei granata, risolse la partita trasformando un calcio di rigore al 70' che valse il definitivo 1-0. Al ritorno, in un match molto complicato per i bianconeri di Allegri che andarono sotto al 18' colpiti da Lukic, evitò la sconfitta trovando la rete dell'1-1 al minuto 84. Un due su due che preoccupa non poco i granata di Walter Mazzarri, che nelle ultime 5 partite hanno collezionato la miseria di 2 punti, frutto dei pareggi casalinghi contro Napoli e Cagliari. La panchina del tecnico di San Vincenzo scricchiola e trovarsi di fronte un cannibale come CR7 proprio nel momento più delicato della stagione sa di beffa.

Cristiano Ronaldo segna il gol del pareggio in Juventus-Torino 1-1 Serie A 2018-19Getty Images

Ronaldo e i derby: che numeri!

Iniziamo da Manchester, dove con la maglia dello United Cristiano Ronaldo ha affrontato in 11 occasioni i rivali del City in tutte le competizioni: in 7 occasioni ha vinto, una volta ha pareggiato e in 3 occasioni ha perso con uno score complessivo di 4 gol e 2 assist. Devastanti i suoi numeri contro l'Atletico Madrid, diventato uno dei suoi bersagli preferiti dopo il trasferimento al Real nell'estate 2009: contro i Colchoneros CR7 è sceso in campo 31 volte segnando ben 22 gol e firmando 8 assist. Nel contro vanno contate anche 2 triplette. Detto dell'esperienza con la maglia della Juventus, al bilancio complessivo va aggiunto il derby contro il Benfica disputato in campionato ai tempi dello Sporting Lisbona (stagione 2002-03): per CR7, che all'epoca era solo un giovane di belle speranze, una presenza nel match d'andata (al ritorno non venne convocato) e una secca sconfitta per 2-0.

Per i granata l'incubo è doppio

Cristiano Ronaldo, tuttavia, non è l'unico incubo in termini numerici per il Torino. I granata devono fare i conti anche con un vero e proprio tabù derby: hanno infatti vinto solo uno degli ultimi 28 match ufficiali giocati contro i bianconeri tra campionato e Coppa Italia: era il 26 aprile 2015 e il Toro si impose 2-1 in rimonta grazie ai gol di Darmian e Quagliarella che ribaltarono la rete iniziale di Pirlo. Sulla panchina granata sedeva Gian Piero Ventura.